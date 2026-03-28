ฮีทสโตรกคร่าชีวิตในงานบุญ แข้งวัย 52 วูบกลางแดดบอลการกุศล กู้ภัย-แพทย์ช่วยเต็มที่ สุดท้ายยื้อไม่ไหว

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลการกุศลที่จังหวัดชัยนาท เมื่อเกิดเหตุนักฟุตบอลในวัย 52 ปี ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลการกุศล ทอดผ้าป่าสามัคคี ที่โรงเรียนบ้านหนองแค ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 มี.ค.2569 วูบหมดสติ หลังเล่นฟุตบอลท่ามกลางแดดจัด และอุณหภุมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนตัวออกมานั่งพัก และดื่มน้ำไปปริมาณมาก ได้เกิดหน้ามืดหมดสติ โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลสนาม พยายามทำ CPR เพื่อยื้อชีวิต แต่ไม่มีอาการตอบสนอง จึงส่งต่อให้รถกู้ชีพ ร.พ.ชัยนาทนเรนทรส่งโรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท แต่เมื่อถึงห้องฉุกเฉิน ทีมแพทย์พยายามจนสุดความสามารถ แต่ก็ไม่สามารถช่วยผู้ป่วยไว้ได้ เบื้องต้นคาว่าสาเหตุมาจากภาวะฮีตสโตรก หรือโรคลมแดด