จอมพลังนครสวรรค์กวาดทองยกเหล็กยุวชนประเทศไทย

นันทวุฒิ พวงบุษผา จอมพลังจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ทำผลงานยอดเยี่ยม กวาดเรียบ 3 เหรียญทอง รุ่น 79 กิโลกรัมชาย ในการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดสงขลา
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ 28 มีนาคม 2569 ยังคงชิงชัยกันอย่างเข้มข้น โดยเป็นการแข่งขันในวันที่ 5
รุ่น 79 กิโลกรัมชาย นันทวุฒิ พวงบุษผา จอมพลังจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ทำผลงานยอดเยี่ยม กวาดเรียบ 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 122 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 155 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 277 กิโลกรัม ส่วน อัฟซานิซัม มูฮัมหมัด แดนิซ จากสภากีฬาแห่งชาติมาเลเซีย คว้า 3 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 102 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 126 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 228 กิโลกรัม และ ธีรวัฒน์ จันทร์ศิลา จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ ได้ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 101 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 122 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 223 กิโลกรัม
ขณะที่ รุ่น 63 กิโลกรัมหญิง อภิชญา มังสุไร นักยกลูกเหล็กจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เอ เหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 75 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 83 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 158 กิโลกรัม ส่วน นันฐิกา เกิดปรี จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ คว้า 2 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 66 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 141 กิโลกรัม 1 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 75 กิโลกรัม ขณะที่ กัญญาณัฐ กองจันทร์ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ เอ ทำได้ 1 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 76 กิโลกรัม 1 เหรียญทองแดง จากน้ำหนักรวม 139 กิโลกรัม ส่วนท่าสแนทช์ จบอันดับ 4 สถิติ 63 กิโลกรัม ด้าน จิรนันท์ โมโม จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เอ ได้มา 1 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 65 กิโลกรัม ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก จบอันดับ 5 สถิติ 72 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม จบอันดับ 4 สถิติ 137 กิโลกรัม