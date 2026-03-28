กวินทร์ ติวเข้มน้องๆ โครงการ 'ฟุตบอลปันสุขฯ ซีซัน 2

‘ตอง - กวินทร์ ’ นายทวารทีมชาติระดับตำนาน ติวเข้มน้องๆ โครงการ 'ฟุตบอลปันสุขฯ ซีซัน 2 ' จัดโดย BEM และ กทพ.
ต่อยอดกิจกรรมสร้างความสามัคคี ผ่านการแข่งขันระหว่างชุมชน
โครงการฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2 โดย BEM และ กทพ. ที่ร่วมกันสานต่อความสำเร็จ หลังการตอบรับที่ดีจากการจัดครั้งแรกในปีที่ผ่านมา ขยายมิติโครงการเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนลงมือทำอย่างเข้าใจ ดึงไอดอลฟุตบอลชื่อดังสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ณ ลานกีฬาโรงเรียนวัดสร้อยทอง พระราม 7 บริเวณพื้นที่ใกล้ทางด่วนประจิมรัถยา พบกับ ‘ตอง’ กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทย ร่วมถ่ายทอดทักษะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมสุดพิเศษจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายสปอร์ต และการแข่งขันฟุตบอล 7 ต่อ 7 ระหว่างเยาวชนจากชุมชนแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นด้านความสามัคคี
โครงการ ‘ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2’ จัดขึ้นโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ภายใต้เป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและชุมชนรอบทางพิเศษ โดยใช้กีฬาฟุตบอลในการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพ เพราะเชื่อมั่นว่าทุกความฝันเริ่มต้นจากโอกาส โดยในปีนี้ยังคงสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนใกล้ทางพิเศษทั้ง 5 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช อุดรรัถยา และประจิมรัถยา ซึ่งจะจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง
โดยกิจกรรมได้จัดไปแล้ว 1 ครั้ง ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช ใกล้แยกอุรุพงษ์ ซึ่งครั้งที่ 2 นี้จัดขึ้นที่ลานกีฬาโรงเรียนวัดสร้อยทอง พระราม 7 บริเวณพื้นที่ใกล้ทางด่วนประจิมรัถยา มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 150 คน โดยน้องๆ ได้รับการฝึกทักษะฟุตบอลเบื้องต้นจากโค้ชพิเศษ ‘ตอง’ กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เจ้าของฉายา ‘กวินทร์บินได้’ 1 ใน 9 ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของเอเชีย ดีกรีโค้ช ‘เอเอฟซี บี ไลเซนต์’ ที่ฟุตบอลคลินิก
ไฮไลต์ของ ‘ฟุตบอลปันสุขฯ ซีซัน 2’ ซึ่งเป็นการต่อยอดการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้เข้มข้นมากขึ้นผ่านการแข่งขันแบบ 7 ต่อ 7 ระหว่างเยาวชนจากชุมชนแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นด้านความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยได้อินฟลูเอนเซอร์สายสปอร์ตอย่าง Super sub ‘วทัญญู ศรีทองขำ’ และ Pee Football ‘พีรพัฒน์ แตงสี’ มาร่วมสร้างความสุขให้กับเยาวชนและชุมชนในงานนี้ด้วย
กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานฟุตบอลปันสุขฯ ซีซัน 2 ว่า “นี่คือกิจกรรมปันสุขจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับหรือผู้ให้ เราได้แชร์ประสบการณ์ให้กับเยาวชน และได้รับความสุขกลับมาจากการที่ได้เห็นน้องๆ มีความสุข ได้ทำในสิ่งที่เขารัก ก็ต้องขอบคุณทาง BEM และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ ที่ให้โอกาสผมได้ร่วมโครงการเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งผมเชื่อว่า โครงการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมๆ กับมอบความสนุกในการเล่นฟุตบอลให้น้องๆ เป็นการเริ่มต้นและจุดประกายฝันของพวกเขา ก็อยากจะให้มีต่อไปในทุกๆ ปี มีซีซัน 3 ซีซัน 4 ต่อไปเรื่อยๆ ผมขอบคุณแทนน้องๆ ด้วย สำหรับโครงการดีๆ แบบนี้”
“ส่วนการแข่งขันในวันนี้ ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ เราสามารถเรียนรู้จากมันได้ กีฬามีอยู่ 3 อย่าง แพ้ ชนะ เสมอ แต่สิ่งที่น้องๆ จะต้องโฟกัสก็คือกลับมาดูที่ตัวเองว่า ยังต้องพัฒนาตรงจุดไหนให้มากขึ้น แก้ไขจุดบกพร่องยังไง เพิ่มเติมสิ่งที่ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นยังไง แล้วถ้ามีโอกาสก็กลับไปลงแข่งใหม่ ดูว่าเราทำได้ดีขึ้นไหม อยากให้น้องๆ พัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ อยากให้ชนะใจตัวเองให้ได้ พี่ตองเป็นกำลังใจให้ครับ” กวินทร์ กล่าวปิดท้าย
สำหรับกิจกรรมปิดท้ายโครงการจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2569 พบกับนักเตะตำนานเบอร์ 14 อดีตแข้งทีมชาติไทยผู้มีส่วนผสมของฝีเท้าพรสวรรค์และออร่าซูเปอร์สตาร์ที่หาตัวจับยาก ‘ลีซอ’ ธีรเทพ วิโนทัย ณ สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค เมืองทองธานี พื้นที่ใกล้ทางด่วนอุดรรัถยา
ทั้งนี้ โครงการ ‘ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง’ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจาก BEM และ กทพ. ที่สร้างรอยยิ้ม มอบความสุข และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนในชุมชนรอบทางพิเศษ ภายใต้เป้าหมายร่วมกันในการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษเดินทางอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งการบริการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป