AIS Sport Academy ผลักดันยัดห่วงเยาวชนไทย ผนึก JB League 2026 เปิดเวที Tryouts เฟ้นนักบาสทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AIS Sport Academy เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเป็นส่วนสำคัญในงานคัดตัว Tryouts ของศึก Junior Ballers League หรือ JB League ประจำฤดูกาล 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ Sports Hall 2 โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม โดยมี โดยมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่จากทั่งประเทศ เข้าสู่ระบบนิเวศบาสเกตบอลเยาวชนที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

AIS Sport Academy มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าผู้ให้บริการเครือข่าย แต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตสำคัญ กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่กำลังเติบโตและได้รับความนิยมสูง ซึ่ง AIS เองก็เป็นศูนย์กลางการรับชม NBA ของแฟนกีฬาชาวไทยอยู่แล้ว การได้มาร่วมสนับสนุน JB League จึงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจจากหน้าจอระดับโลกมาสู่การแข่งขันบนสนามจริง เพื่อให้ผู้เล่นระดับเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ พัฒนาทักษะ และก้าวเดินตามความฝันในการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปอย่างมั่นคง

การเข้ามาสนับสนุน JB League ของ AIS Sport Academy ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสร้างเวทีการแข่งขัน แต่ยังเป็นการต่อยอดแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ในฐานะที่ AIS เป็นผู้ถือสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอลระดับโลกอย่าง NBA ซึ่งถือเป็นลีกสูงสุดในฝันของนักยัดห่วงทุกคน การเชื่อมโยงภาพลักษณ์ระดับสากลเข้ากับลีกเยาวชนระดับประเทศ จึงเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นเยาวชนไทยเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างแข็งแกร่ง

บรรยากาศการคัดตัวในงาน Tryouts เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของเหล่านักกีฬาและเสียงเชียร์จากครอบครัว แฟนกีฬาบาสเกตบอลสามารถร่วมติดตามความเคลื่อนไหวและให้กำลังใจดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการได้ตลอดทัวร์นาเมนต์

สำหรับการแข่งขัน JB League ในรุ่นอายุ 10 และ 11 ปี จะเริ่มเปิดฉากดวลความแม่นกันตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569
