ปิดฉากเทนนิสเยาวชนประเทศไทย ปี 69 “สิรภัสสรณ์ - ถิรวัสส์” หวดประเดิมชัยสำเร็จ

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เริ่มวันแรก เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา
สำหรับนักกีฬาที่ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว และเยาวชนชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จะได้ครองถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนนักกีฬาที่ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว และเยาวชนหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จะได้ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บรรยากาศการแข่งขันวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก โดยรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ 14 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 28 มี.ค.-1 เม.ย. 2569 ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 16 ปี ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย. และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 18 ปี ระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย.
คู่ที่น่าสนใจ ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (สาย 64) สิรภัสสรณ์ พนมวัน ณ อยุธยา นักหวดจากสุราษฎร์ธานี พบกับ รริสา นววงศ์ นักหวดจาก กทม. โดยหลังจากเปิดฉากการแข่งขัน ทั้งคู่สู้กันอย่างเต็มที่ ก่อนเสมอกัน 1-1 เซต จึงต้องเล่นเซตสามเพื่อตัดสิน และเป็น สิรภัสสรณ์ ที่คว้าชัยในเซตสุดท้าย ทำให้เป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-3, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 สิรภัสสรณ์ ผ่านเข้ารอบสอง พบกับ ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ มือวางอันดับ 12 จาก กทม.
ด้าน ถิรวัสส์ พัฒนผดุงพงศ์ นักหวดจาก กทม. เอาชนะ ณฐพัชร์ ชูขันทอง จากประจวบคีรีขันธ์ ด้วยสกอร์ 6-0 ทั้งสองเซต ในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 64) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ส่งผลให้ ถิรวัสส์ ผ่านเข้ารอบสองได้เช่นกัน
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว รอบแรก เทพทัต ลาภาธารกุล (สงขลา) ชนะ จิณ ภักดีพิพัฒนพงศ์ (กทม.) 4-1, 4-2, ธีมา วุฒิวณิช (กทม.) ชนะ ศุภวัฒณ์ เจียรจรูญศรี (ฉะเชิงเทรา) 4-1, 4-2,ดวิน จรณโยธิน (พัทลุง) ชนะ เธียร ตันติวิวัฒนพันธ์ (กทม.) 4-0, 5-3, ภาคิน ทรงนิพิฐกุล (8-นครปฐม) ชนะ มณฑล พิรมลักษณ์ (ตาก) 4-0, 4-0
หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบแรก ภาวิดา ปิยะธนาพงษ์ (กทม.) ชนะ โซเฟีย มาสตรานโตนี วัชรพล (กทม.) 4-2, 4-1, พราว ซอโสตถิกุล (กทม.) ชนะ กัญจนพร นาคพเจริญทรัพย์ (ราชบุรี) 4-0, 4-0, ฑลิตา โชคทิพย์พัฒนา (กทม.) ชนะ คุณธาดา ศิริสุวัฒน์ (พิษณุโลก) 5-4(7-4), 4-2, อิน สิหนาทกถากุล (กทม.) ชนะ แซนดร้า อัรอูร (สงขลา) 4-0, 4-0
ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-MTg0MA==.html