เปิดอบรม ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนี่ยร์โกคาร์ท เทรนนิ่ง ปี 2026

ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนี่ยร์โกคาร์ท เทรนนิ่ง ปี 2026 จัดกิจกรรมอบรมขับขี่รถโกคาร์ทสำหรับเยาวชน อายุ 8-11 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะการขับขี่โกคาร์ทอย่างถูกวิธี ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับเยาวชนในสนามจริง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ทูดับเบิ้ลยูคาร์ทติ้ง
ในกิจกรรมงาน น้องๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของรถโกคาร์ท การขับขี่ที่ถูกวิธี การควบคุมรถ ไลน์ในสนาม สัญญาณธง สัญญาณจราจร ไปจนถึงการฝึกขับขี่ปฏิบัติจริงในสนาม ภายใต้การดูแลของทีมงานผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิด กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ การพัฒนาตนเอง พร้อมปลูกฝังวินัย และความรับผิดชอบผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ตตั้งแต่วัยเยาว์ หนึ่งในนั้นยังมี “น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์” น้องที่ชื่นชอบกีฬารถคาร์ท สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ด้วย ในรุ่นอายุ 9 ปี
กิจกรรมนี้ ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันสำหรับน้องๆหลายคน โดยมีรุ่นพี่ที่ผ่านโครงการ ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิ่ง (ปี2016) อย่าง “น้องเอ็นโซ่” สุภาวีระ ธารวณิชกุล ที่ก้าวไปสู่การขับรถแข่งระดับสูงอย่าง ยูโรเปี้ยนฟอร์มูล่าทรี’ (European Formula 3) แล้ว ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ เห็นว่า ความฝันสามารถเริ่มต้นได้จากสนามเล็กๆ แห่งนี้
การอบรมโครงการ ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิ่ง 2026 จะจัดการอบรมตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - วันที่ 5 เมษายน 2569 ณ สนามรถคาร์ท อีซี่ คาร์ทดอทเน็ต RCA พระราม9 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการฯ ได้ทางเพจเฟสบุ๊ค : 2W Karting หรือ LINE ID : @2w19