นายกกีฬาคนพิการ จี้ "กองทุน-กกท." ทำงานสอดคล้อง หลังงบส่งแข่งออกแค่ 2 จาก 50 รายการที่ขออุดหนุน

นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยถึงการเตรียมนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ประจำปี 2026 ว่า ขณะนี้งบประมาณส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างประเทศของสมาคม ได้รับการอนุมัติเพียง 2 รายการจากทั้งหมด 50 กว่ารายการ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นอุปสรรค์อยู่พอสมควร
”แต่ทั้งนี้ก็ยังมีช่องทางที่ยังพอเป็นไปได้ เนื่องจากหลายๆชนิดกีฬายังไม่ได้เริ่มแข่งขันควอลิฟายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ในปีนี้ ดังนั้นถ้าเรากระตุ้น ถ้าเราสู้เพื่อให้ ปี 2570 ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ในปีหน้าก็จะมีงบประมาณมากพอในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องฝากไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่จะต้องไปคุยกันให้ชัดเจน ติดปัญหาเรื่องใดก็ต้องคุยกันเพื่อหาทางแก้ไข“
"ที่ผ่านมา กกท.และกองทุน ต่างกำชับ ให้สมาคมแต่ละสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การทำงานของ การกีฬาแห่งประเทศไทย กับกองทุนฯ ก็ต้องสอดคล้องกันด้วย มันถึงจะไปด้วยกันได้ ทั้งนี้เรื่องที่เป็นข่าวบางเรื่องก็ถูกต้อง เงินจากกองทุนฯ ถูกโยกไปใช้อย่างอื่น อาจจะมีเหตุผลว่านำไปใช่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ หรืออาเซียนพาราเกมส์ ดังนั้นก็หวังว่าในปี 2570 ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น"