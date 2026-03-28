พิคเคิลบอลผู้พิการไทยจัดคลินิกครั้งที่ 4 ดึงโค้ชแชมป์เอเชียและฮีโร่แชมป์โลกจิตอาสาสร้างแรงบันดาลใจ

ชมรม Thai Para Pickleball Club (TPPC) หรือ ชมรมพิคเคิลบอลคนพิการไทย ภายใต้การก่อตั้งของ บุศรินทร์ กอไพศาล เดินหน้าสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดกิจกรรม คลินิกพิคเคิลบอลวีลแชร์ ครั้งที่ 4 ท่ามกลางบรรยากาศแห่งพลังใจ รอยยิ้ม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก “โค้ชเอก” นายฐิติพันธ์ ทรัพย์กล้า จาก The Pickleball Sport Association (TPSA) นักกีฬาพิคเคิลบอลระดับอาชีพและผู้ฝึกสอนชั้นนำของไทย เจ้าของแชมป์ WPC Asia Pickleball Open 2026 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ยังได้รับพลังสนับสนุนจาก “น้องแบงค์” นักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์โลก ผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ถ่ายทอดทั้งทักษะ ความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาพาราอย่างเต็มที่
กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของกีฬาพิคเคิลบอลในประเทศไทย ที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงกีฬาได้อย่างแท้จริง และมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม โดยตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข พลังบวก และความหวัง โดยไม่เพียงช่วยพัฒนาทักษะด้านกีฬา แต่ยังเสริมสร้างความมั่นใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน
อนึ่ง ชมรม Thai Para Pickleball Club ยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้ผู้พิการได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างภาคภูมิ พร้อมตั้งเป้าให้กิจกรรมนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการเปลี่ยนมุมมองของสังคมไทย ให้หันมาเห็น “ศักยภาพ” แทน “ข้อจำกัด”