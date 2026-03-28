ยังไม่หมดไฟ! “นาบิล” ขอพักเติมพลัง ก่อนเร่งเครื่องคืนฟอร์มดุ

“นาบิล อานาน” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.) ยอมรับฝีมือการแก้เกมเหนือชั้นของ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” กำปั้นหนักจากชัยภูมิ ทำให้ต้องเสียเข็มขัดไป ในศึก ONE ลุมพินี 147 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา
โดย “นาบิล” เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ “แรมโบ้เล็ก” แต่ทำอะไรไม่ได้ถนัด ทั้งยังถูกนับถึง 2 ครั้ง ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าทำได้ตามแผนการซ้อมทุกอย่าง เพียงแต่เพลี่ยงพล้ำให้กับการแก้ทางของอีกฝ่าย พร้อมเปิดใจว่าไม่ท้อแต่ขอเวลาพักใจเพื่อกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
“ตอนนี้ผมขอพักก่อน ยังไม่ได้คุยกับทีมเรื่องกลับไปซ้อม แต่ไม่นานครับ ผมจะกลับมามีไฟเหมือนเดิมแน่นอน”
“ไฟต์ต่อไปทางรายการจะจัดให้เจอใคร ผมก็พร้อมหมด รวมถึงถ้าต้องรีแมตช์กับ แรมโบ้เล็ก ด้วย และผมเชื่อว่าเขาก็พร้อมเหมือนกัน สุดท้ายอยู่ที่ว่าใครจะเตรียมตัวได้ดีกว่า และแก้เกมได้เหนือกว่ากัน”
พร้อมกันนี้ “นาบิล” ยังฝากข้อความถึงแฟน ๆ ที่คอยติดตามและส่งกำลังใจให้มาโดยตลอด
“ขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ ตอนนี้ผมสบายดี ไม่ต้องกังวล ขอเวลาอีกนิดเพื่อกลับมาให้แข็งแกร่ง รับรองครั้งหน้ามาดีกว่าเดิมครับ”