“ก้องชัย" เก็บแต้ม 3 ไฟต์รวด ศึก ONE ลุมพินี 148 “เด็ดดวงเล็ก” ย้ำแค้น “ซ่อนรัก”

มอบความสุขให้กับแฟนกีฬาต่อสู้อย่างเต็มอิ่ม สำหรับการแข่งขันสุดพิเศษช่วงสมาชิก The Inner Circle และ ศึก ONE ลุมพินี 148 ซึ่งถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ส่งไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยนักสู้ทั้ง 28 คน ต่างโชว์ฟอร์มสุดความสามารถ สร้างความเร้าใจได้ตลอดทั้งรายการ
เริ่มที่คู่เอกช่วงสมาชิก “The Inner Circle” เปิดศึกรีแมตช์ระหว่าง “ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์” มวยจอมอึด วัย 29 ปี จากเมียนมา พบกับ “เด็ดดวงเล็ก ทอฝันฟาร์ม” (เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99) จอมสาดแข้ง วัย 23 ปี จากขอนแก่น ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
เกมเปิดฉากเข้มข้นตั้งแต่ยกแรก เมื่อ “ซ่อนรัก” เดินลุยเข้าใส่ทันที ขณะที่ “เด็ดดวงเล็ก” ยังนิ่งรอจังหวะโต้กลับ ก่อนปรับแผนมาเดินบุกหนัก สาดแข้งขวาเข้าเป้าอย่างชัดเจน ด้าน “ซ่อนรัก” เน้นปล่อยหมัดแลกต่อเนื่อง แต่ต้านไม่อยู่ เมื่อครบ 3 ยก กรรมการเห็นพ้องให้ “เด็ดดวงเล็ก” ชนะคะแนนเอกฉันท์ ย้ำชัยอีกครั้งโดยไม่มีข้อกังขา
ขณะที่ “ลำน้ำมูลเล็ก ทอฝันฟาร์ม” (ลำน้ำมูลเล็ก ทีเด็ด99) วัย 25 ปี จากบุรีรัมย์ ดวล “หยวน เผิงเจี๋ย” คู่ชกหน้าใหม่ วัย 23 ปี จากจีน ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
ยกแรก “ลำน้ำมูลเล็ก” ออกมาสู้ด้วยความมั่นใจ แต่พลาดโดน “หยวน เผิงเจี๋ย” ซัดหมัดซ้ายเข้าหน้า ร่วงลงไปกองให้กรรมการนับ จากนั้น “ลำน้ำมูลเล็ก” เดินบุกหวังทวงคืน โดยใช้แข้งซ้ายเป็นอาวุธหลักสาดใส่ต่อเนื่อง ทว่า “หยวน เผิงเจี๋ย” อาศัยความเร็วดึงจังหวะเอาตัวรอดได้ดี ทำให้ไล่ไม่ทัน เมื่อครบ 3 ยก “หยวน เผิงเจี๋ย” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ ประเดิมชัยสวยในไฟต์เปิดตัว
สรุปผลการแข่งขัน The Inner Circle 27 มี.ค. 69
เด็ดดวงเล็ก ทอฝันฟาร์ม ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ (เมียนมา) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
หยวน เผิงเจี๋ย (จีน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ลำน้ำมูลเล็ก ทอฝันฟาร์ม (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ขุนเดช พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ อานัวร์ ซิสเนรอส (เม็กซิโก) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
โชมะ โอกุมุระ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ อัดฮัม รูซิเอฟ (อุซเบกิสถาน) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
โคทาโร ทานากะ (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิชชัน ก๊วก แดงห์ (เวียดนาม) นาทีที่ 3:36 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ขณะที่คู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 148 “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” มวยอาวุธครบเครื่อง วัย 23 ปี จากบุรีรัมย์ ได้ฤกษ์ทดสอบฝีมือ “เมห์ดาด คานซาเดห์” จอมบู๊หมัดดุดัน วัย 25 ปี จากอิหร่าน ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
ยกแรก “ก้องชัย” เจองานหนักกว่าที่คิด เมื่อ “เมห์ดาด” ปล่อยหมัดชุดสุดอันตราย เข้าสู่ยก 2 “ก้องชัย” เร่งเครื่องบุกตามสไตล์ถนัด จน “เมห์ดาด” เปิดตำราตั้งรับแทบไม่ทัน จนกระทั่งยกตัดสิน “ก้องชัย” ยิ่งชกยิ่งมั่นใจคุมเกมได้เหนือกว่า ขณะที่ “เมห์ดาด” พยายามเร่งบุกหวังพลิกสถานการณ์ แต่เมื่อครบ 3 ยก “ก้องชัย” อาศัยความขยัน เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัย 3 ไฟต์ติดต่อกัน
สรุปผลการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี 148
คู่เอก ก้องชัย ไฉนดอนเมือง ชนะคะแนนเอกฉันท์ เมห์ดาด คานซาเดห์ (อิหร่าน) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เด่นเกรียงไกร มาวินมวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ วาเลรี สตรุนการี (มอลโดวา) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ซุปเปอร์เจ๋ง ทอฝันฟาร์ม ชนะคะแนนเอกฉันท์ พร้อมเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
อาฮัด วาร์เกฮาเอียน (อิหร่าน) ชนะน็อก ฮอร์เค ปาสตอร์ (สเปน) นาทีที่ 1:07 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
กรุงไทย ทอฝันฟาร์ม ชนะคะแนนเอกฉันท์ บินลาดิน ส.พูลสวัสดิ์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ซัตตอร์ ริโซเอฟ (ทาจิกิสถาน/รัสเซีย) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ฟิลิเป ซิลวา (บราซิล) (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
น้องฟ้าใส ท็อป พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ หว่อง จี เชง (ฮ่องกง) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
โชตะ ทาเกะโซเอะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เฉิง ยี่ หยาง (จีน) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
รันมะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เวลิฮาน ปาลิต (ตุรกี/ฝรั่งเศส) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
การแข่งขันในค่ำคืนนี้มีจอมบู๊ 2 ราย ออกอาวุธปิดเกมเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงสั่งแจกเงินโบนัสพิเศษให้ทันทีคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว ได้แก่ “โคทาโร ทานากะ” และ “อาฮัด วาร์เกฮาเอียน” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท)