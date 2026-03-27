JB League จับมือ ST. Arena Center และ SWISH จัด JBD League ลีกดิวิชั่น 2 มุ่งพัฒนาเยาวชนครบวงจร

ต่อให้ Tryouts ไม่ติด ทุกคนยังมีโอกาสได้ไปต่อ Junior Ballers League หรือ JB League ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นมากกว่าแค่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ST. Arena Center และ SWISH เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ล่าสุด JBD League หรือ Junior Ballers Development League ซึ่งจะเป็นลีกการแข่งขันในระดับดิวิชั่น 2 ประจำฤดูกาล 2026 เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศของวงการบาสเกตบอลเยาวชนไทยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
แนวคิดหลักของการก่อตั้ง JBD League เกิดจากความตั้งใจที่ไม่อยากให้ผลลัพธ์ในรอบ Tryouts เป็นจุดสิ้นสุดของความพยายาม ลีกดิวิชั่น 2 นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักกีฬาเยาวชนที่พลาดหวัง หรือไม่ผ่านรอบ Tryouts ของลีกหลัก ให้ยังคงมีพื้นที่ในการลงสนาม มีเวทีให้ได้แสดงศักยภาพ และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะกีฬาอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
การผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์คนสำคัญอย่าง ST. Arena Center และ SWISH ในครั้งนี้ ถือเป็นกุญแจหลักที่ทำให้ JBD League เกิดขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทั้งสองพันธมิตรได้เข้ามารับหน้าที่บริหารลีกดิวิชั่น 2 เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับลีกหลัก ทั้งในด้านของการอำนวยความสะดวก สถานที่จัดการแข่งขันที่ทันสมัย และการนำองค์ความรู้ด้านการฝึกสอนมาช่วยยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬาเยาวชนทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด นำไปต่อยอดและพัฒนาฝีมือเพื่อกลับมาท้าทายใน JB League ได้อีกครั้งในอนาคต
ทางด้านผู้บริหาร ST. Arena Center ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนที่ผลักดันให้เกิดลีกนี้ขึ้นมา ได้กล่าวว่า “ST. Arena Center มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่ม JBD League ขึ้น เชื่อว่าเยาวชนทุกคนที่รักในกีฬาบาสเกตบอลสมควรมีพื้นที่ในการแสดงออกและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนสถานที่และการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จึงเป็นความตั้งใจที่จะช่วยสร้างเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงศักยภาพ และมีแรงผลักดันในการเดินตามความฝันต่อไปโดยไม่ย่อท้อ”
Syd Sanchez กรรมการผู้จัดการของ SWISH ได้กล่าวเสริมถึงทิศทางการพัฒนาเยาวชนในครั้งนี้ว่า “SWISH พร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการฝึกสอนมาช่วยยกระดับ JBD League ให้เป็นลีกแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริง การร่วมมือกันสร้างลีกดิวิชั่น 2 นี้ขึ้นมา ถือเป็นการเติมเต็มช่องว่างที่สำคัญมาก เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ ที่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกจะยังคงได้รับการดูแลและพัฒนาทักษะที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาท้าทายในลีกหลักในฤดูกาลต่อๆ ไป”
ขณะที่ กฤติกร ธนมหามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การจัดการแข่งขัน Junior Ballers League กล่าวถึงโปรเจกต์นี้ว่า “ความตั้งใจแรกเริ่มของการทำ JB League คือการพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตไปพร้อมกับกีฬาบาสเกตบอล แต่ในทุกการคัดตัวย่อมมีคนที่พลาดโอกาส ด้วยแรงขับเคลื่อนจาก ST. Arena Center และ SWISH ทำให้ JBD League ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับและเป็นบันไดอีกขั้นให้เด็กๆ กลุ่มนี้ได้ไปต่อ
“การได้ ST. Arena Center และ SWISH มาร่วมขับเคลื่อนโปรเจกต์นี้ ถือเป็นการเติมเต็มระบบนิเวศที่พร้อมจะผลักดันเด็กทุกคนให้ได้เรียนรู้ เติบโต และสนุกไปกับบาสเกตบอลอย่างแท้จริง”
ทัวร์นาเมนต์ JBD League จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า ทุกความพยายามมีคุณค่า และโอกาสในการพัฒนายังคงเปิดกว้างเสมอสำหรับเยาวชน แฟนบาสเกตบอลและผู้ปกครองสามารถเตรียมตัวส่งเสียงเชียร์และติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันลีกดิวิชั่น 2 นี้ไปพร้อมกันตลอดฤดูกาล
