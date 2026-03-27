“วราภรณ์” สุดแกร่ง กวาด 3 ทองยกเหล็กยุวชนประเทศไทย

วราภรณ์ ภักดีหาร จอมพลังจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ กวาด 3 เหรียญทอง รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง ในการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขณะที่ วิชญะ ประทุมดา จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ เหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง รุ่น 71 กิโลกรัม ชาย เช่นกัน
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ผลมีดังนี้
รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง วราภรณ์ ภักดีหาร จอมพลังจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ กวาดคนเดียว 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 73 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 90 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 163 กิโลกรัม ส่วน อับดุลลาห์ กอรูล อิซเรน ซูฮาดา จากสภากีฬาแห่งชาติมาเลเซีย คว้า 3 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 62 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 80 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 142 กิโลกรัม
ขณะที่ ปวิชญาดา สุภาวงษ์ จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ทำได้ 2 เหรียญทองแดง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 74 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 130 กิโลกรัม ส่วนท่าสแนทช์ จบอันดับ 5 สถิติ 56 กิโลกรัม และ ธิดาพร เผ่าพงษ์ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เอ ได้ 1 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 61 กิโลกรัม ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก จบอันดับ 7 สถิติ 68 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม จบอันดับ 4 สถิติ 129 กิโลกรัม
รุ่น 71 กิโลกรัม ชาย วิชญะ ประทุมดา นักยกลูกเหล็กจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ เหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 107 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 150 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 257 กิโลกรัม ส่วน สมพงศ์ ศรีสุวรรณ์ชัย จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เอ คว้า 3 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 106 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 137 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 243 กิโลกรัม และ โรไซมี มูฮัมหมัด นูร์ แอซมี จากสภากีฬาแห่งชาติมาเลเซีย ได้ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 102 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 130 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 232 กิโลกรัม