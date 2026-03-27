“นภัสนันทร์-ชนนน”​ คล้องแขนคว้าแชมป์รุ่นจิ๋วเทควันโดประเทศไทย

ศึกจี เอช แบงค์ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่สอง ยังเตะกันมันหยด ! "โค้ชชิต" วิชิต สิทธิกัณฑ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย ชื่นชมจอมเตะไทยปรับตัวกับกติกาใหม่ของสหพันธ์ฯ ได้เป็นอย่างดี พร้อมปูพื้นฐานให้ทัพเยาวชนทีมชาติแต่เนิ่นๆ แล้ว ไร้ความกังวลบู๊ศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกที่อุซเบกิสถาน ด้านไฮไลต์การแข่งขันประจำวัน สาวน้อย ใบชา นภัสนันทร์ กับ หนุ่มน้อยชนนน คล้องแขนคว้าแชมป์รุ่นอายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 38-42 กก. ประเทศไทยหญิง-ชายไปครอง
การแข่งขันเทควันโด รายการ "จี เอช แบงค์ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ประเภทต่อสู้" ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2569 ที่อาคารนนทบุรียิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีนักกีฬาจำนวนกว่า 2,500 คนจากทั่วประเทศไทยมาเข้าร่วมสมัครชิงชัยในรายการปีนี้ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมาเข้าสู่การชิงชัยในวันที่สอง เกมการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีทีมสตาฟผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทยมาร่วมชมเกมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งหน้าใหม่ประดับแคมป์เยาวชนทีมชาติ นำโดย "โค้ชชิต" วิชิต สิทธิกัณฑ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย
“โค้ชชิต” กล่าวถึงการแข่งขันในปีนี้ว่า ศึกชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ได้เริ่มใช้กติกาใหม่ของสหพันธ์เทควันโดนานาชาติเป็นปีแรก โดยเราจะไม่มีการใช้วิดีโอรีเพลย์ในการชาลเลนจ์เกี่ยวกับการเตะศีรษะ ซึ่งจุดนี้จะทำให้เกมการแข่งขันรวดเร็วและมีความต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดเวลาบ่อย สามารถควบคุมเวลาแข่งได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยสองวันที่จัดแข่งมาก็จะเห็นได้ว่าทั้งนักกีฬา โค้ช หรือผู้ปกครองพยายามปรับตัวกับกติกาใหม่เป็นอย่างดี ยังไม่เห็นว่ามีการประท้วงใดๆ เกิดขึ้น เพราะเราควรรณรงค์ให้เกิดความเท่าเทียมเพราะทุกประเทศก็ต้องเล่นตามกฎของสหพันธ์ฯ ให้เหมือนกันหมด นอกจากนี้ด้วยที่ทางสหพันธ์ฯ บังคับให้มีการใส่ถุงมือไฟฟ้าในการแข่งขันด้วย นักกีฬาทุกคนก็ต้องพยายามปรับตัวในเรื่องนี้ด้วย ไม่ได้ทำคะแนนง่ายเหมือนเมื่อก่อน
"ส่วนเรื่องการเตรียมทีมเยาวชนก่อนจะไปแข่งเยาวชนชิงแชมป์โลกที่อุซเบกิสถานในเดือนเมษายนนี้นั้น ตั้งแต่ทางสมาคมฯ ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนกติกา เราก็เริ่มเตรียมฝึกซ้อมมาโดยตลอดหลายเดือน ทั้งเรื่องใส่ถุงมือไฟฟ้า ทั้งเรื่องการทำคะแนนจากการชก และเรื่องการตื่นตัวให้มากขึ้น ด้านเรื่องการตั้งเป้านั้นเราก็พยายามกำชับพวกเขาว่าทำให้ได้อย่างที่ซ้อมและทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้อย่างเต็มที่" โค้ชวิชิต สิทธิกัณฑ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย กล่าว
ด้านเกมการแข่งขันมีไฮไลต์ในรุ่นเยาวชนดาวรุ่ง อายุ 11-12 ปี หญิง น้ำหนัก 38-42 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง "ใบชา" นภัสนันทร์ จันทร์คำ สาวน้อยจากทีมทวีศิลป์ เทควันโด ไทยแลนด์ ทีมเอ ที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการ "เอ็นเอสดีเอฟ เช ยอง ซ็อก คัพ เทควันโด แชมเปียนชิพ 2026" มาสดๆ ร้อนๆ เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ลงสนามพบ "ขนมปัง" สุภรดา พรหมเมือง เพื่อนร่วมทีมทวีศิลป์ รูปเกมนั้นแม้ นภัสนันทร์ จะตัวเล็กกว่าแต่สาวน้อยคนนี้ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องการใช้ขาป้องกันมากๆ เป็นจอมเตะที่มีสไตล์การเล่นแบบตั้งรับแล้วรอเตะสวนกลับ นภัสนันทร์ ปล่อยให้คู่แข่งโจมตีก่อนแล้วรอจังหวะหยุดแล้วสวนเข้าเป้าทุกดอก เอาชนะไปได้ 2-0 ยก "ใบชา" นภัสนันทร์ จันทร์คำ คว้าเหรียญทองเทควันโดต่อสู้ประเทศไทยรุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง น้ำหนัก 38-42 กก. ไปครอง
ขณะที่ในรุ่นเดียวกันฝั่งนักกีฬาชาย รอบชิงชนะเลิศ เป็นการดวลกันระหว่าง ชนนน วิไลธัญญา จากทีมไทเกอร์ ไทย เทชิว เอ ดีกรีแชมป์ประเทศไทยเมื่อตอนรุ่นอายุ 9-10 ปี และเป็นแชมป์จากรายการ เช ยอง ซ็อก คัพ มาล่าสุด พบกับ เสฏฐวุฒิ ตั้งมั่น เจ้าหนูจากทีมเอ็ม.เจ เทควันโด บางบัวทอง เอ คู่นี้สู้กันดุเดือดเพราะเคยเจอกันมาก่อนและเป็นฝ่ายแรก ชนนน ที่กำชัยมาได้ซึ่งมาหนนี้ก็ยังเป็นจอมเตะจากทีมไทเกอร์ที่ชิงเหลี่ยมทำแต้มได้แม่นยำกว่า ก่อน ชนนน วิไลธัญญา จะเอาชนะ เสฏฐวุฒิ ตั้งมั่น ไปได้ 2-0 ยก คว้าเหรียญทองของฝ่ายชายไปได้
ในส่วนของรางวัลพิเศษประจำวันแรกที่ประกาศออกมาเมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา มีดังนี้ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำรุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย ได้แก่ ธีร์วรา ไพฑูรย์ จากทีมเพชราวุธ เทควันโด คลับ เอ, รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำรุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง ได้แก่ กฤตพร วงศ์วุฒิ จากทีมอาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีมบี และ รางวัลถ้วยรวมอายุ 7-8 ปี ได้แก่ ทวีศิลป์ เทควันโด ไทยแลนด์