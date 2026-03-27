หมอนทองวืดแชมป์ “เจ้าเต” เหมาสองตุง แต่ช่วยไม่ไหว พ่ายโทษเบญจมฯ 7-8 บอลสพม.ลีก

“เจ้าเต” วรากร ช่างเชียนดี ยิงเบิ้ล 2 ลูก แต่ไม่เพียงพอ ที่จะทำให้โรงเรียนหมอนทองวิทยา เป็นแชมป์ ฟุตบอล สพม.ลีก ครั้งที่ 1 หลังพ่ายดวลจุดโทษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ด้วยสกอร์รวม 7-8 หลังในเวลาเสมอกัน 3-3 ในการแข่งขันนรอบชิงชนะเลิศ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา
เกมนี้ หมอนทอง นำก่อน 1-0 จากฟรีสุดสวยของ “เต” วรากร แต่ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ รัว 3 ลูก พลิกนำ 3-1 ก่อนที่ “เจ้าเต” จะยิงลูกที่ 2 ของตัวเอง ช่วยหมอนทอง ไล่ตีตื้น 2-3 และตีเสมอได้ในเวลาถัด โดยหมดเวลาปกติเสมอกัน 3-3 ต้องยิงลูกโทษตัดสิน และเป็นทาง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ที่ยิงได้ชัวร์กว่า เอาชนะ 5-4 ทำให้เอาชนะด้วยสกอร์รวม 8-7 คว้าแชมป์ไปครอง ส่วนหมอนทอง ที่แม้จะได้กลับมาเล่นรูปแบบฟุตบอล 7 คนที่ถนัด ต้องอกหักพลาดแชมป์ไปอีกครั้ง หลังปีก่อนก็เพิ่งพลาดแชมป์ฟุตบอล 7 คน รายการ 7 สี