"มารินี-เมียร์" ตั้งเป้าพา "ฮอนด้า" รีดฟอร์มเก่ง โมโตจีพี สนามที่ 3 สหรัฐอเมริกา

“ลูก้า มารินี” และ “โจอัน เมียร์” คู่หูนักบิดจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ผนึกกำลังร่วมกับ “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ และ “ดิโอโก้ โมเรร่า” รุกกี้ชาวบราซิเลียน หมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ พร้อมลุยศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 3 รายการ กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ สุดสัปดาห์นี้ โดยนักบิดฮอนด้าตั้งเป้าพารถแข่ง Honda RC213V สร้างผลงานระดับท็อป ก่อนพักเบรก 3 สัปดาห์
ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ยอดทีมแข่งสัญชาติญี่ปุ่นได้เดินทางถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมลงทำการแข่งขัน ขณะที่ 2 นักแข่งของทีมอย่าง “ลูก้า มารินี” นักบิดชาวอิตาเลียนหมายเลข 10 และ “โจอัน เมียร์” ทีมเมทชาวสแปนิชหมายเลข 36 เปิดเผยถึงความพร้อมด้านต่างๆ และตั้งเป้าสร้างผลงานที่ดีในสุดสัปดาห์นี้
“ลูก้า มารินี” กล่าวว่า "สุดสัปดาห์นี้เราได้กลับมาทำงานตามแนวทางที่ถูกต้อง กับสนามที่ผมชอบมากๆ มันเป็นการเดินทางจากสนามที่สั้นที่สุดมาสู่สนามที่มีระยะทางยาวที่สุด นี่จึงเป็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ (COTA) คือแทร็กที่นักบิดสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมาผมมักทำผลงานได้ดีในสนามแห่งนี้ และรถแข่งฮอนด้า Honda RC213V ก็เช่นกัน ผมตั้งตารอที่จะลงสนามและดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง รวมถึงความคืบหน้าของรถแข่งของเราด้วย มันสำคัญมากที่จะต้องสร้างผลงานให้ดีก่อนพักเบรก 3 สัปดาห์"
“โจอัน เมียร์” กล่าวว่า "การเดินทางมาอเมริกา เป็นเรื่องดีเสมอ โดยเฉพาะที่ ออสติน ซึ่งเป็นเมืองที่ดีและผมก็สนุกกับสุดสัปดาห์การแข่งขันมาก ที่ บราซิล เราแสดงให้เห็นถึงความเร็ว ความแข็งแกร่งของเราในฐานะนักบิดอันดับต้นๆ ของ ฮอนด้า และเป้าหมายสำหรับสุดสัปดาห์นี้คือทำมันให้ได้อีกครั้ง สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสมาธิ และทำงานร่วมกับทีมให้ดีเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ดีที่สุด"
ทั้งนี้ ศึก กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในคืนวันศุกร์ที่ 27 มีนาคมนี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายและแข่งขัน "สปรินต์เรซ" ในคืนวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ จากนั้นจะดวลความเร็วรอบเมนเรซในคืนวันอาทิตย์ ซึ่งข้ามเข้าสู่เช้ามืดของวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ต่อด้วย โมโตทู 01.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 03.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV