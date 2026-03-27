ส.กีฬาโป๊กเกอร์ไทยผนึก HOPS จัดงาน "The Final Assembly" ส่งท้ายคอร์สสุดเอ็กซ์คลูซีฟนักกีฬาโป๊กเกอร์ไทย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย ร่วมกับ HOPS (Haus of Prime Stakes) และ Taenaatak Poker จัดงานใหญ่ส่งท้ายหลักสูตร “Poker Essentials Course รุ่นที่ 1” ภายใต้ชื่อ “The Final Assembly: Where the Course Ends, Memories Begin” ถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เข้าอบรมและบุคคลในวงการโป๊กเกอร์ไทย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย, นายจิตรนรา นวรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ, นางสาวจิตรจรรยา เพิ่มภัทร ประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ, นางสาวอรนิตย์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ บริษัท เทหน้าตัก จำกัด, นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี และแขกรับเชิญจำนวนมากเข้าร่วม สะท้อนถึงการเติบโตของวงการโป๊กเกอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ขับเคลื่อนโครงการโป๊กเกอร์มากว่า 3 ปี ด้วยความตั้งใจจริง โดยไม่เกี่ยวข้องกับเส้นสายทางการเมือง พร้อมทีมงานคุณภาพจากหลายภาคส่วน ทั้งอดีตอัยการ ตำรวจ ข้าราชการ นักธุรกิจ และนักกีฬาโป๊กเกอร์ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้โป๊กเกอร์เป็น “กีฬาที่ถูกกฎหมาย” เพื่อสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว
ปัจจุบัน สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทยถือเป็นองค์กรแรกและแห่งเดียวในประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในการพัฒนาหลักสูตรโป๊กเกอร์เชิงวิชาการ อีกทั้งยังมีสมาชิกมากกว่า 3,000 คน และเคยจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์นิทรรศการครั้งแรกของประเทศเมื่อปี 2568 นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านสังคม ด้วยการบริจาคสิ่งของมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้และในสถานการณ์สงครามไทย-กัมพูชา
นายธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า อนาคตของโป๊กเกอร์ไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมาคมฯ เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนโป๊กเกอร์ในการผลักดันให้เกิดการยอมรับในระดับนโยบาย พร้อมชี้ว่าหากประเทศไทยสามารถจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับนานาชาติได้ จะช่วยสร้างรายได้และลดการไหลออกของเงินไปยังต่างประเทศ
ด้าน นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี กล่าวว่า HOPS เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาโป๊กเกอร์ในฐานะ “Mind Sport” โดยหลักสูตรถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและนักโป๊กเกอร์มืออาชีพ อาทิ โปรปุณณัฐ ปุณศรี เพื่อสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานสะท้อนถึงความเป็นชุมชนที่แข็งแกร่งของผู้เล่นโป๊กเกอร์ไทย ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลและสร้างเครือข่ายร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยผู้จัดงานหวังว่ากีฬาโป๊กเกอร์จะได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคมไทย และก้าวสู่การเป็นกีฬาระดับสากลในอนาคต