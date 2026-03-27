สมาคมกีฬาพิการฯตั้งธงคว้า 28 ทองเอเชียนพาราเกมส์ พร้อมสานต่อหยิบ 8 ทองพาราลิมปิกแอลเอ

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย วางแผนภารกิจใหญ่ปี 2026 ล่าเหรียญเอเชียนพาราเกมส์ ที่ญี่ปุ่น ไมตรี คงเรือง นายกสมาคมฯ ตั้งเป้า 28 เหรียญทอง พร้อมกันนี้ยังเตรียมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ พาราลิมปิกเกมส์ LA 2028 ซึ่งสมาคมก็ตั้งเอาไว้ที่ 8 เหรียญทอง
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568
โดยมี นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ
เมื่อ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพร้อมเพรียง
วาระสำคัญ ที่ประชุมได้มีการแถลงกิจการสมาคมในรอบปี 2568 รวมทั้งผลการประเมินการ ดำเนินการบริหารจัดการของสมาคมฯ รางวัลดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2568 โดยช่วยกันคว้ามาได้มาก ถึง 11 รางวัล อาทิ นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลผู้บริหาร ดีเด่น, รางวัลสมาคมกีฬาคนพิการดีเด่น, รางวัลผู้ฝึกสอนและนักกีฬายอดเยี่ยม
พร้อมกันนี้ ยังได้สรุปภาพรวมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมรายการต่างๆเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการด้านความเคลื่อนไหวแห่งโลก 2024 ระหว่างวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2568 ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 30 ประเทศทั่วโลก ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑาคนพิการ, ยิงปืนคนพิการ และฟันดาบคนพิการ และถือเป็นการจัดต่อเนื่องของประเทศไทย ต่อจากปี 2023 ซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมจากทางสหพันธ์เวิลด์อบิลิตี้สปอร์ต ถึงมาตรฐานการจัดแข่งขันดีเยี่ยม รวมถึงผลงานทัพนักกีฬาพาราไทย ฟอร์มกระหึ่ม ทำได้มากสุด 48 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง ครองเจ้าเหรียญทอง 2 สมัยติดต่อกัน
ด้านผลงานนักกีฬาเยาวชน ส่งเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนยูธพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2568 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ช่วยกันคว้าได้ทั้งหมด 61 เหรียญ จาก 10 ชนิดกีฬา แบ่งเป็น 17 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง
ส่วนผลงานนักกีฬาและการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประกาศศักดาทวงบัลลังก์เบอร์ 1 อาเซียนกลับมาได้สำเร็จ ทำได้ 175 เหรียญทอง 155 เหรียญเงิน 156 เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด 486 เหรียญทอง และหากแบ่งเป็นผลงานเฉพาะนักกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ช่วยกันคว้ามาได้ 327 เหรียญ แบ่งเป็น 125 เหรียญทอง 101 เหรียญเงิน 101 เหรียญทองแดง คิดเป็น 67.28% ของเหรียญรางวัลทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังมีการทำลายสถิติเอเชีย 3 คน พงศกร แปยอ วีลแชร์เรสซิ่ง 100 ม. ชาย T53, พลาธิป คำทา กรีฑา 200 ม. ชาย T42, T63 และ ศศิราวรรณ อินทโชติ กรีฑา 100 ม. หญิง T47รวมทั้ง ทำลายสถิติอาเซียน รวม 33 รายการใน 3 อีเว้นต์ วีลแซร์เรสซิ่ง, กรีฑา (แขน-ขา) และ ว่ายน้ำ
นอกจากนั้น ทางสมาคมฯ ยังมีการจัดโครงการชวนน้องดูกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างเจนคติที่ดี มีแรงจูงใจในการเล่นกีฬา ให้โอกาสคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้เข้าชมเกมการแข่งขันรายการใหญ่ระดับนานาชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้พิการ กล้าออกจากบ้าน มาออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างมีความสุข และเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนพิการ ผู้ดูแล และองค์กรเครือข่ายจาก ทั่วประเทศ ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก มีผู้เข้าร่วมโครงการ 650 คน แบ่งเป็นคนพิการ 600 คน, ผู้ดูแล 100 คน และ อาสาสมัคร 50 คน
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้อัพเดตความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและเสร็จสิ้นบางส่วน เปิดให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ได้เข้าพักใช้งานแล้วและไฮไลท์ที่ประชุม ได้วางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2569 เนื่องจากรอบปีนี้มีหลากหลายชนิดกีฬาที่ต้องจัดแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ การส่งนักกีฬาไปแข่งขัน เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2569
รวมทั้งได้จัดตั้ง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศเพื่อคว้าชัยพาราลิมปีกเกมส์ LA 2028 "ไทยเชียร์ไทย..ก้าวไกลสู่สากล" ยกระดับพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ คว้า ชัยทุกชนิดกีฬาจากการแข่งขันในเวทีโลก โดยมีเป้าหมายใหญ่คว้าเหรียญรางวัลมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ที่สหรัฐอเมริกา ปี 2028 ภายใต้กรอบดำเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก ห้วงเวลา 8 เดือน (เมษายน - พฤศจิกายน 2569) ระยะที่ 2 ดำเนินโครงการต่อเนื่อง 2 ปี และ ระยะที่ 3 ดำเนินโครงการ ต่อเนื่อง 3-6 ปี มีเป้าหมายชัดเจน เป็นลำดับ นำมาซึ่งความสำเร็จระยะยาวและยั่งยืน
ดังนั้นโครงการในรอบปี 2569 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย จึงกำหนดกิจกรรม เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ห้วงเวลา 8 เดือน ระหว่างเมษายน - พฤศจิกายนนี้ จำนวน 10 ครั้ง ใน 2 ศูนย์ฝึกฯ ที่นครราชสีมา และ สุพรรณบุรี โดยมี ศ.ดร.เจริญกระบวนรัตน์ และทีมงาน เป็นวิทยากร มาให้ความรู้ความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ
นายไมตรี คงเรือง เปิดเผยหลังการประชุมว่า หลังจบอาเซียนพาราเกมส์ เมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ก็ได้เชิญทุกกีฬามาคุยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเอเชียนพาราเกมส์ และได้เริ่มเก็บตัวตั้งแต่ 1 มีนาคม ภายใต้งบเก็บตัวฝึกซ้อมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประจำปี 2569 ยาวจนถึงเดือนกันยายน เวลา 7 เดือน พร้อมกับทำโครงการพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไป เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ 28 เหรียญทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาอีลิทที่สมาคมเข้าไปช่วยพัฒนาในทุกองค์ประกอบ มุ่งสู่ปลายทางคือเป้าหมายใหญ่ 8 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ 2028
“เราได้ลงไปดูแลแต่ต้น ทั้งการจัดนักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปช่วยดูแลการฝึกซ้อม ทำให้ผมมีความมั่นใจในศักยภาพของนักกีฬาทุกคน ซึ่งเราได้ตั้งเป้าหมายแล้วเดินไปกับนักกีฬา และสนับสนุนเต็มที่ ทำให้เขามีความมั่นใจขึ้นอีก ครั้งนี้เราได้นำข้อผิดพลาดจากพาราลิมปิกเกมส์ 2024 มาปรับวิธีการใหม่หมด และพูดคุยกับนักกีฬาอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือทุกองค์ประกอบ ทำให้เรามั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน”