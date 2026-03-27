เกมชี้ชะตาตั๋วยังเหลือ! บัตรเอเชียนคัพไทยชนเติร์กฯขายแล้ว 18,000 ใบ

อัพเดทยอดขายตั๋วเข้าชม ทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิสถาน ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม ดี นัดสุดท้าย 31 มีนาคมนี้ ณ วันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ขายได้แล้วประมาณ 18,000 ใบ
ทั้ง 2 ทีม มี 12 คะแนนเท่ากัน หลังผ่าน 5 เกม โดยเงื่อนไขการเข้ารอบ ศึกเอเชียนคัพ 2027 รอบสุดท้ายนั้น ไทยต้องชนะเติร์กเมนิสถานให้ได้ เพื่อมี 15 คะแนน และแซงเป็นแชมป์กลุ่ม แต่หากเสมอจะตกรอบทันที เนื่องจากผลเฮดทูเฮดรวมสองนัด เติร์กเมนิสถานดีกว่าหรือหากแพ้เติร์กเมนิสถานก็จะตกรอบทันทีเช่นกัน
สำหรับฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม ดี นัดสุดท้าย ระหว่าง ไทย พบ เติร์กเมนิสถาน จะมีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 19.30 น.