ทัพไอซ์ฮอกกี้หนุ่มไทยพร้อมลุยชิงแชมป์โลก ขอโฟกัสกับการแข่งขันไม่สนใจปัญหานอกลาน

ความเคลื่อนไหวของทีมฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย ประเภททีมชายชุดโอเพ่น ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ (IIHF Ice Hockey World Championship Division IIIA ) ระหว่างวันที่ 13-19 เม.ย.2569 ที่ประเทศแอฟริกาใต้
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ลานอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ได้มีการฝึกซ้อม และทาง “ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย ได้เข้ามาชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักกีฬาก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาทีมชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเบอร์ 1 ของเอเชียที่มีระบบการฝึกนักกีฬาที่ดีที่สุด
โดย ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภททีมชายชุดโอเพ่น ทุกครั้งที่ตนเข้ามาในลานก็จะบอกนักกีฬาทุกคนว่าขอให้เล่นอย่างมีความสุข เล่นให้เต็มที่ ซึ่งชุดนี้อาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดเพราะมีการผสมผสานกันระหว่างนักกีฬารุ่นซีเนียร์กับกลุ่มดาวรุ่งที่มาจากชุดแชมป์โลกยู-18 ดิวิชั่น 3 แต่ก็ไม่เป็นไร และก็ขอขอบคุณนักกีฬานักกีฬาชุดนี้ที่ยังมีอยากจะเล่นเพื่อประเทศไทย ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แชมป์ แต่ขาดหวังให้ทุกคนเข้มแข็ง
“ส่วนเรื่องไอซ์ฮอกกี้ที่เป็นข่าวนั้นตนก็ไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่ตอนนี้ขอโฟกัสกับทีมชาติไทยก่อน และตนจะบอกกับนักกีฬา หรือ ส่งข้อความให้กำลังใจว่าเมื่อไรที่มาซ้อมหรือมาอยู่ที่ลานอิมพีเรียลสำโรง ขอให้มั่นใจว่านี่คือเซฟโซน พื้นที่ปลอดภัยของนักกีฬาทุกคน ขอให้นักกีฬาสนุกกับการเล่น ได้มาเจอเพื่อน และถ้าเมื่อไรที่เขามีความสุข เขาก็จะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งที่ตนบอกกับนักกีฬา” ดร.สุวรรณา กล่าว
ด้าน มาซาโตะ คิตายาม่า กัปตันทีม กล่าวว่า ตอนนี้ก็ต้องทำตัวให้มีความพร้อมมากที่สุด ส่วนน้องๆดาวรุ่งในทีมมีความสามารถที่ดีมีความกระหายในชัยชนะและพร้อมมากที่จะลงเล่น ส่วนประเด็นนอกลานที่เป็นข่าวก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก เพราะทุกคนเขาสนุกกับกีฬานี้ เต็มที่กับกีฬานี้ เรื่องเกี่ยวกับข้างนอกทุกคนแยกแยะได้
ขณะที่ “คิน” ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล ศิลปินดาราค่ายGMM กล่าวว่า หลังจากจบซีเกมส์ก็มีพักเบรคไปบ้าง มีไปทำงานบ้าง แต่ตอนนี้ก็กลับมาโฟกัสในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ต่อ พอเรากลับมาลงลานอีกครั้งสิ่งที่ประหลาดใจคือน้องๆดาวรุ่งทุกคนมีศักยภาพที่ดีมาก ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเราตกชั้นมาอยู่ดิวิชั่น 3 แต่ปีนี้ก็จะทำทุกวิธีเพื่อให้เรากลับไปดิวิชั่น 2 อีก
ฮิเดกิ นากายามะ ดาราและนายแบบโฆษณา กล่าวว่า จากผลงานน้องๆยู18 ที่ได้แชมป์โลก ดิวิชั่น 3 ก็มีการดันน้องๆกลุ่มนี้ขึ้นมาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วย อีกทั้งน้องๆหลายคนมีศักยภาพที่ดีเข้ากับระบบของรุ่นซีเนียร์ได้ ทำให้พี่ๆรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหนนี้ตนอาจจะไม่ใช่เดอะแบกของทีม อาจจะเป็นคนโดนแบกมากกว่า