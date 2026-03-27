หมดเวลาดื่มด่ำชัยชนะ “เอฟวัน” ลุยต่อสนุกเกอร์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพ

“เอฟ นครนายก” เทพไชยา อุ่นหนู หรือ “เอฟวัน” นักสนุกเกอร์มืออันดับ 22 ของโลก เจ้าของแชมป์สนุกเกอร์อาชีพ รายการ เวิลด์ โอเพ่น 2026 ที่สาธารณประชาชนจีน เมื่อสัปดาห์ก่อน ออกเดินทางมุ่งหน้าเก็บคะแนนสะสมต่อเนื่องในรายการสนุกเกอร์อาชีพช่วงปลายซีซั่น 2025/2026
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา “เอฟวัน” ได้ออกเดินทางจากประเทศไทย มุ่งหน้าสู่ประเทศอังกฤษ เพื่อเตรียมแข่งขันต่อ ในรายการ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 5 เม.ย.นี้ โดย "เอฟวัน" หนึ่งเดียวของไทย จะดวลกับ แบร์รี ฮอว์กินส์ มือ 8 เจ้าถิ่น ในรอบแรก เริ่มแข่งขันในวันที่ 30 มี.ค. นี้ โดยหลังเสร็จสิ้นรายการดังกล่าว ก็มีโปรแกรมเข้าร่วมแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลก 2026 ต่อด้วย
ทั้งนี้ “เอฟวัน” ยังได้โพสต์ภาพตนเอง ก่อนออกเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับใส่แคปชั่นว่า “หมดเวลากับความสุขในชัยชนะ… ได้เวลากับการโฟกัสรายการต่อไป… ✊🏻ขอให้ตัวผมเองจงมีสมาธิและความมั่นใจในอีก2รายการที่เหลือในฤดูกาลนี้
Tour Championship
World Championship
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ”