ปิดตำนานราชินีขนไก่ “มาริน” ประกาศแขวนแร็คเกตในวัย 32 จบเส้นทาง 21 ปีบนเส้นทางอาชีพ

คาโรลินา มาริน ยอดนักแบดมินตันผู้วัย 32 ปี ชาวสเปน เจ้าของเหรียญโอลิมปิก 2016 รวมถึงแชมป์โลก 3 สมัย และอดีตมือ 1 ของโลก ประกาศเลิกเล่นแบดมินตันอย่างเป็นทางการแล้ว ผ่านอินสตามแกรมของตัวเอง ซึ่งปัญหาอาการบาดเจ็บหนัก เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าขวาขาด ที่เกิดขึ้นในโอลิมปิกเกมส์ 2024 คือหนึ่งปัจจัยเร่ง ทำให้เจ้าตัวประกาศแขวนแร็คเก็ต
ทั้งนี้ตั้งแต่บาดเจ็บหนักในครั้งดังกล่าว เจ้าตัวยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้เลย โดยเดิมทีเจ้าตัวมีชื่อคัมแบ็คกลับมาลงแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์ยุโรป 2026 ระหว่าง 6-12 เม.ย.นี้ ที่เมืองอูเอลบา บ้านเกิดของตนเอง ที่ประเทศสเปน ซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งใจจะใช้ศึกนี้เป็นการแข่งขันเวทีสุดท้ายของตัวเอง แต่ทว่าสุดท้ายกลับต้องขอถอนตัวไป เพราะอาการบาดเจ็บยังไม่หายดี ก่อนจะประกาศรีไทร์ ปิดตานอีกหนึ่งราชินีขนไก่โลกในวันที่ 26 มี.ค.2026 ซึ่งก็เป็นเวลากว่า 21 ปี ที่เจ้าตัวโลดแล่นอยู่ในวงการแบดมินตันโลก
สำหรับ มาริน เริ่มเทิร์นโปรตั้งแต่ปี 2005 โดยเจ้าตัวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในฐานะนักกีฬาแบดมินตัน เพราะได้เหรียญทอง หญิงเดี่ยว โอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่บราซิล รวมถึงเป็นแชมป์โลกถึง 3 สมัย ในปี 2014, 2015, 2018 และได้รองแชมป์โลก 1 ครั้ง ในปี 2023 รวมถึงยังครองตำแหน่งแชมป์ยุโรป ถึง 8 สมัย และคว้าแชมป์ระดับอาชีพถึง 32 รายการ ซึ่งก็มีแชมป์ออลอิงแลนด์ 2 สมัย ในปี 2015 และ 2024 ทั้งในระดับเวิลด์ทัวร์ รวมถึงสมัยยังเป็นการแข่งขันซูเปอร์ซีรีส์ และกรังด์ปรีซ์