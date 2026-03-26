"ก้อง-สมเกียรติ" พร้อมลุย WSBK สนาม 2 จับคู่ "โจนาธาน เรีย" ควบ Honda CBR1000RR-R

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 มีคิวดวลความเร็วสนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคมนี้ ที่ สนาม อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส หลังจากที่เว้นวรรคจากสนามแรกไปกว่า 4 สัปดาห์
นับเป็นข่าวดีของแฟนๆ ชาวไทย เมื่อ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา เจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R
หมายเลข 35 ฟื้นฟูร่างกายคัมแบ็กร่วมทีม ฮอนด้า เอชอาร์ซี เพื่อลงแข่งขันในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ เป็นครั้งแรกได้แล้ว โดยสนามนี้จะจับคู่กับ “โจนาธาน เรีย” แชมป์โลก 6 สมัยชาวไอริช ที่หวนกลับมาช่วยทีมแทนที่
“เจค ดิ๊กสัน” นักบิดอังกฤษที่ได้รับบาดเจ็บ
สำหรับ "ก้อง-สมเกียรติ" ได้รับบาดเจ็บที่แขนทั้ง 2 ข้าง จากการฝึกซ้อมที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก่อนจะเข้ารับการผ่าตัด และกายภาพบำบัดอย่างหนัก จนสามารถกลับมาทดสอบรถแข่งร่วมกับทีมที่ ปอร์ติเมา เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมต่อในเมืองไทย ซึ่งล่าสุดนักบิดไทยเดินทางถึงสนามแข่งที่โปรตุเกส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
"ก้อง-สมเกียรติ" กล่าวว่า "ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วที่จะกลับมาลงแข่งที่ ปอร์ติเมา ซึ่งผมได้ลงขี่รถแข่งมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมไปถึงการลงซ้อมด้วยรถแข่ง Honda CBR600RR ในสนามซ้อมที่บ้าน (ชลบุรี) และการลงทดสอบรถแข่งคันจริงอย่าง Honda CBR1000RR-R เป็นเวลา 1 วัน ที่ ปอร์ติเมา เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน"
"แน่นอนว่าผมจะต้องผ่านการตรวจความฟิตก่อน แต่หวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดี จากนั้นเราจะมาดูกันว่าผมรู้สึกอย่างไรบ้างตลอดทั้งสุดสัปดาห์ของการแข่งขันนี้ ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่มากๆ สำหรับผม ถึงจะเคยลงขี่และรู้จักสนามนี้มาจากการลงแข่งหลายปี แต่ก็ยอมรับว่ามันไม่ใช่สนามโปรดสำหรับผม ซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมลงแข่งด้วยรถซูเปอร์ไบค์ และผมจะทำสุดความสามารถ บิดเต็มร้อยตลอดเวลา"
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 2 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคมนี้ ก่อนจะจับเวลารอบซูเปอร์โพลเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ และดวลความเร็วเรซแรก 21.30 น. ตามเวลาประเทศไทยของคืนเดียวกัน
จากนั้นจะแข่งขันรอบซูเปอร์โพลเรซในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมนี้ เวลา 17.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions Now SPOTV ช่อง 689
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH