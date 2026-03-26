หมอนทอง 10 คนพ่าย 0-3 ผ่าน 3 นัดยังไร้ชัย ถูกยิง 23 ประตู จมท้ายตารางบอล 11 คน แบล็ค ฮันเตอร์ฯ

โรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่ไร้แข้งตัวเก้ง “เต" วรากร ช่างเขียนดี หลังถูกใบแดงตั้งแต่ครึ่งแรก พ่าย โรงเรียนวิชูทิศ 0-3 ในศึกฟุตบอลนักเรียน 11 คน รายการแบล็ค ฮันเตอร์ ไฮส์ สคูล พรีเมียร์ ลีก 2026 โดยเกมนี้ผู้เล่นของวิชูทิศ ถูกใบแดงไล่ออกไป 1 คนเช่นกันในครึ่งหลัง
หมอนทอง ของ “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด อดีตผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทย พ่ายรวดทั้ง 3 นัด ที่ลงแข่งขันในรายการนี้ โดยเกมแรก แพ้ อบจ.ชัยนาท 0-7 ส่วนเกมที่ 2 ปราชัย ภัทรบพิตร 0-13 โรงเรียนหมอนทองวิทยา แพ้ทั้ง 3 นัด ยังไม่มีแต้มอยู่อันดับ 16 ของตาราง ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของตาราง ส่วนทางฝั่ง วิชูทิศ ชนะ 3 นัดมี 9 คะแนน
