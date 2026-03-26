“ปนัดดา” ดาวรุ่งโคราชเหมา 3 ทอง ยกเหล็กยุวชนประเทศไทย

ปนัดดา พรมชาติ ดาวเด่นจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้า 3 เหรียญทอง รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง ขณะที่ ซากี ยามานี อาห์หมัด วาซิฟ ซาฟราน จากสภากีฬาแห่งชาติประเทศมาเลเซีย เหมา 3 เหรียญทอง รุ่น 65 กิโลกรัม ชาย ในศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ผลมีดังนี้
รุ่น 48 กิโลกรัม ชาย ปนัดดา พรมชาติ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ ทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 70 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 90 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 160 กิโลกรัม ส่วนโมฮาหมัด นอร์วาดี นูร์ อริสสยา นาเดีย จากสภากีฬาแห่งชาติประเทศมาเลเซีย ได้ 3 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 60 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 73 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 133 กิโลกรัม ส่วน กุลปริยา อุทร จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ คว้า 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 56 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 71 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 127 กิโลกรัม
รุ่น 65 กิโลกรัม ชาย ซากี ยามานี อาห์หมัด วาซิฟ ซาฟราน จากสภากีฬาแห่งชาติประเทศมาเลเซีย เหมา 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 115 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 143 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 258 กิโลกรัม ส่วนอารีฟ อับดุล มูซาว์วีร์ บิน โมห์ นอร์ จากสโมสรเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย รับ 3 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 110 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 142 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 252 กิโลกรัม ขณะที่ ณัฏฐกิตติ์ งามวิไล จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เอ ได้ 2 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 127 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 228 กิโลกรัม และ ณัฏฐ์ธนัน บุญเรืองศักดิ์ จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 102 กิโลกรัม
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านยูทูปช่อง Thailand TAWA Official และเพจเฟซบุ๊ก Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ Tawa Weightlifting
