“อาทิตย์” ยังแจ๋วคว้าเบสต์อาเซียนสเตจที่ 3 ได้สวมเสื้อม่วงต่อศึกทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์

อาทิตย์ ปูลาร์ด นักปั่นทีมชาติไทยยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมคว้ารางวัล “เบสต์อาเซียน” ได้อีกครั้งในศึกสองล้อ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026 สเตจที่ 3 ได้สวมเสื้อม่วงต่อไป ขณะที่แชมป์สเตจตกเป็นของ วาดิม พรอนสกี นักปั่นคาซัคสถานจากทีมตรังกานู ไซคลิง พร้อมผงาดขึ้นเป็นผู้นำเวลารวมได้สวมเสื้อเหลือง
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน 2569 โดยใช้เส้นทางในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,113.70 กิโลเมตร สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันสเตจที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมในพิธี
การแข่งขันสเตจที่ 3 เส้นทางเริ่มต้นจากลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน-ไปบ้านน้ำสวย-อำเภอสระใคร-เข้าเขตจังหวัดอุดรธานี- อำเภอบ้านผือ-อำเภอกุดจับ-ผ่านเขื่อนห้วยหลวง-อำเภอหนองวัวซอ-บ้านผาสิงห์-เข้าเส้นชัยที่ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 141.60 กิโลเมตร สำหรับพิธีมอบรางวัลนักกีฬา ได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ, น.ส.จุไรรัตน์ พวงศรี หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม และหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ผลการแข่งขันปรากฏว่า แชมป์ประจำสเตจที่ 3 เป็นของ วาดิม พรอนสกี นักปั่นคาซัคสถาน จากทีมตรังกานู ไซคลิง ของมาเลเซีย เวลา 3.16.13 ชั่วโมง, ที่ 2 เอดูอาร์โด เซปุลเวดา นักปั่นชาวอาร์เจนตินาจากทีมหลี่หนิง สตาร์ ของจีน เวลา 3.16.13 ชั่วโมง, ที่ 3 แดเนียล ไวท์เฮาส์ นักปั่นสหราชอาณาจักรจากทีมเซนต์จอร์จ คอนติเนนตัล ไซคลิง เวลา 3.16.16 ชั่วโมง ขณะที่ นายอาทิตย์ ปูลาร์ด นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จากทีมรู้ใจ อินชัวรันซ์ วินสเปซ ได้อันดับที่ 9 เวลา 3.16.46 ชั่วโมง ด้าน ส.ท.สราวุฒิ สิริรณชัย นักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่ 14 เวลา 3.17.16 ชั่วโมง
ด้านรางวัลเจ้าความเร็ว หรือ Intermediate Sprints จุดที่ 1 (IS1) เป็นของ จ.ต.วรุตม์ แปะกระโทก นักปั่นจากทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง ส่วน IS2 เป็นของ ออสการ์ นีซู นักปั่นชาวเอสโตเนียจากทีมไชน่า แอนตา-เมนเทค ไซคลิง ของจีน สำหรับรางวัลเจ้าภูเขา หรือ King of Mountain จุดที่ 1 (KOM1) เป็นของ ลินดอน มิโลสติก นักปั่นจากทีมเซนต์จอร์จ คอนติเนนตัล ไซคลิง และ KOM2 เป็นของ วาดิม พรอนสกี นักปั่นคาซัคสถานจากทีมตรังกานู ไซคลิง ขณะที่รางวัลนักกีฬาบู๊ยอดเยี่ยม (Most Combative Rider) ตกเป็นของ ลินดอน มิโลสติก นักปั่นจากทีมเซนต์จอร์จ คอนติเนนตัล ไซคลิง
ตำแหน่งผู้นำเวลารวมเปลี่ยนมือเป็น วาดิม พรอนสกี นักปั่นคาซัคสถาน จากทีมตรังกานู ไซคลิง เวลารวม 8.56.33 ชั่วโมง ได้สวมเสื้อเหลือง ด้าน นายอาทิตย์ ปูลาร์ด ยังคว้ารางวัลเบสต์อาเซียน หรือนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนไปครอง ได้สวมเสื้อม่วงต่อไป โดยมีเวลารวมอยู่อันดับ 7 เวลา 8.57.12 ชั่วโมง ขณะที่ ส.ท.สราวุฒิ สิริรณชัย อยู่อันดับ 14 เวลารวม 8.57.46 ชั่วโมง ด้านรางวัลผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็ว เป็นของ ปิแอร์ บาบิเยร์ นักปั่นชาวฝรั่งเศสจากทีมตรังกานู ไซคลิง ของมาเลเซีย ได้สวม “เสื้อเขียว” ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่ www.tourofthailand.in.th
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ทุกอำเภอที่เป็นเส้นทางแข่งขัน ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการต้อนรับนักกีฬานานาชาติ การเตรียมการด้านจราจร ความปลอดภัยต่างๆ ทุกคนมาร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจและสมัครใจ พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีดีใจและยินดีเป็นอย่างมากที่มีส่วนร่วม และได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญเช่นนี้ การที่มีนักกีฬาต่างชาติปั่นมาเข้าเส้นชัยที่ภูฝอยลม นับเป็นโอกาสดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์ภูฝอยลมว่ามีอะไรดี มีความสวยงามอย่างไร และให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ด้าน พลเอกเดชา กล่าวว่า ผลงาน 3 สเตจที่ผ่านมา นักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง พ.อ.อ.พีระพล ชาวเชียงขวาง และ นายอาทิตย์ ปูลาร์ด 2 นักปั่นชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ได้รางวัลเบสต์อาเซียน หรือนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนก็รู้สึกดีใจ ส่วนแชมป์ประจำสเตจเรายังสู้นักปั่นระดับโปรไม่ได้ ทั้งจากทีมหลี่หนิง สตาร์ และทีมตรังกานู ซึ่งเราจะประมาทไม่ได้เลย ทีมเหล่านี้เขาเดินทางไปแข่งยุโรปหลายรายการของเราก็ส่งไปแข่งขันเช่นกัน เพราะหากซ้อมแล้วไม่มีการส่งไปแข่งขันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นักกีฬาก็จะไม่มีประสบการณ์ ที่สำคัญต้องซ้อมอย่างจริงจัง การแข่งขันของประเภททีมชายยังเหลืออีก 3 สเตจ ส่วนประเภททีมหญิงแข่งกัน 3 สเตจ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมชมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬากันมาก ๆ
พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีที่มาให้การต้อนรับนักกีฬากันหลายร้อยคน โดยสเตจที่ 3 นักกีฬามาเข้าเส้นชัยที่ภูฝอยลม ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก มีการเผยแพร่ภาพออกไปทั่วโลกจากการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และยูทูบ Thai PBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของทั้งจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายให้เป็นที่รู้จัก สิ่งสำคัญที่สุดเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 71 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยมวลชนทั้งสองจังหวัดได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สำหรับการแข่งขันสเตจที่ 4 วันที่ 27 มีนาคม พิธีเปิดการแข่งขันที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน เริ่มเวลา 08.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา เส้นทางเริ่มต้นจากลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน-ไปอำเภอท่าบ่อ-ผ่านน้ำตกธารทิพย์-เข้าเขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี-อำเภอโพธิ์ตาก-อำเภอศรีเชียงใหม่-กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ ระยะทาง 154.20 กิโลเมตร โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และยูทูบ ThaiPBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป