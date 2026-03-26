“อรรถกร” อำลาตำแหน่งรัฐมนตรีกีฬา ซึ้งใจบุคลากรแห่มอบกุหลาบส่งท้าย

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมอบดอกไม้ในโอกาสอำลาตำแหน่ง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น เรียบง่าย ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569
บรรยากาศในงาน มีบุคลากรตั้งแถวมอบดอกกุหลาบตลอดทาง เพื่อแสดงความเคารพและอำลาอย่างสมเกียรติ
และในการนี้ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร บุคลากรจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัด เข้าร่วมแสดงความขอบคุณและส่งมอบความปรารถนาดีแก่รัฐมนตรี
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ได้กล่าวแสดงความในใจ โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รู้สึกประทับใจและมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับบุคลากรทุกคน พร้อมขอบคุณในความทุ่มเทร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม