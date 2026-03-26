“JAS” ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดยูโร 3 ปีติด พ่วง “วอลเลย์บอลระดับโลก” 7 ปี

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เดินหน้าขยายธุรกิจคอนเทนต์กีฬาระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการยกระดับธุรกิจสู่ Sports & Entertainment Platform ระดับภูมิภาค ด้วยการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกจาก “Volleyball World” ครอบคลุมทั้งวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาด รวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 แมตซ์ นับเป็นลิขสิทธิ์ที่มีจำนวนแมตช์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ระยะเวลายาว 7 ปีเต็ม ครอบคลุมทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับนานาชาติ พร้อมกันนี้ JAS ยังได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (UEFA European Championship) หรือ “ฟุตบอลยูโร” ต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 512 แมตซ์ โดยมีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง “Monomax” ภายใต้ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เป็นแพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง เพื่อให้ “Monomax” ซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางกีฬาระดับโลก สำหรับผู้ชมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Southeast Asia’s Sports & Entertainment Powerhouse”
สำหรับการได้รับลิขสิทธิ์ “Volleyball World” ในครั้งนี้เป็นไปภายใต้ข้อตกลงกับ JAS HK ในรูปแบบ Exclusive Broadcasting Rights ครอบคลุม 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาและกัมพูชา ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความนิยมกีฬาวอลเลย์บอลที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีฐานแฟนกีฬาแข็งแกร่ง สำหรับรายการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกที่ JAS ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสด ประกอบด้วยการแข่งขันคู่ทีมชายและทีมหญิงในรายการ Volleyball Nations League(VNL), FIVB Volleyball World Championships, AVC Continental Championship รวมถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด (Beach Volleyball) และการแข่งขันระดับนานาชาติรายการอื่นอีกมากมาย ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลก “วอลเลย์บอล เนชั่นส์ลีก” (Volleyball Nations League) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2569 ในการนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทีมหญิงในสัปดาห์ที่สอง ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2569 ซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอล เนชั่นส์ลีก ถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์กีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยรวบรวมทีมวอลเลย์บอลชั้นนำของโลกจำนวน 18 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งมีฐานแฟนกีฬาขนาดใหญ่ สามารถสร้างเรตติ้งผู้ชมในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคเวิลด์กรังด์ปรีซ์จนถึงปัจจุบันในรูปแบบเนชั่นส์ลีก
ด้านลิขสิทธิ์ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (UEFA European Championship) หรือ “ฟุตบอลยูโร” ทาง JAS คว้าสิทธิ์คอนเทนต์ต่อเนื่องถึง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2026 ถึง 2028 ครอบคลุมทั้ง UEFA Nations League, UEFA European Qualifiers, Friendly matches, UEFA U21 Championships 2027 และ UEFA EURO 2028 ซึ่งการได้รับลิขสิทธิ์ในการ
ถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกในครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำบทบาทของ JAS และ Monomax ในการเป็นศูนย์กลางคอนเทนต์กีฬาระดับโลกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่ผ่านมา Monomax ได้ขยายการให้บริการสู่ต่างประเทศผ่านความร่วมมือกับ Lao Telecom ใน สปป.ลาว และ FPT Telecom ในประเทศเวียดนาม ครอบคลุมฐานผู้ใช้งานรวมกว่า 35 ล้านบัญชี พร้อมทั้งสามารถสร้างสมาชิกใหม่ได้มากกว่า 1 ล้านสมาชิกภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค
ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กล่าวว่า “การได้รับสิทธิ์วอลเลย์บอลระดับโลกถึง 7 ปี และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ ฟุตบอลยูโรติดต่อกันถึง 3 ปี ถือเป็นก้าวสำคัญของ JAS ในการยกระดับธุรกิจคอนเทนต์สู่ระดับสากล สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิงที่ให้ความสำคัญกับ “Premium Content” โดยเฉพาะคอนเทนต์กีฬาระดับโลกที่มีฐานผู้ชมขนาดใหญ่และยอดรับชมเพิ่มสูงขึ้นอยู่เสมอ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ทั้งจากสมาชิก (Subscription) โฆษณา (Advertising) และความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่งเรามุ่งมั่นนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้ชมชาวไทย พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผ่านการเชื่อมโยงคอนเทนต์ระดับโลก เทคโนโลยีล้ำสมัย และการยกระดับประสบการณ์การรับชมที่แตกต่าง เพื่อรองรับผู้ชมยุคใหม่และสร้างโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน สำหรับ Monomax จะเป็นหัวใจสำคัญในการถ่ายทอดประสบการณ์กีฬาระดับโลกสู่ผู้ชม ด้วยคุณภาพการรับชมที่ครบถ้วนและทันสมัย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะช่วยขยายฐานผู้ใช้งานในระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญ”
โดยวันนี้ JAS ได้มีการคิกออฟเรื่องลิขสิทธิ์ “Volleyball World” และ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (UEFA European Championship) หรือ “ฟุตบอลยูโร” อย่างเป็นทางการในงาน “MONO OPEN HOUSE 2026” ณ Stadium29 ภายในงานได้รับเกียรติจาก พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มจัสมินและกลุ่มโมโน เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS, วีรยุทธ โพธารามิก ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหาร โดยมีทีมผู้บริหารกลุ่มโมโน นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO, เนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ให้การต้อนรับอย่างชื่นมืน