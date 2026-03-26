เปิดศึกจีเอชแบงค์เทควันโดประประเทศไทย เหล่าจอมเตะกว่า 2,500 ชีวิตแห่ร่วมประลอง

เปิดศึก "จี เอช แบงค์ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย" ปีนี้สุดคึกคัก "เลขาบิ๊ก" ธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดฯ ทึ่ง ! นักกีฬากว่า 2,500 คนแห่ร่วมชิงชัย สร้างสถิติใหม่ในวงการจอมเตะไทย พร้อมเชื่อมั่นดาวรุ่งทีมชาติไทยเกิดขึ้นจากรายการนี้อีกเพียบ พ่อบ้านเทควันโดยังออกมายืนยันสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจะไม่ส่งผลกระทบต่อศึกตุรกีโอเพ่น และเยาวชนชิงแชมป์โลกที่อุซเบกิสถาน ด้านไฮไลต์การชิงแชมป์วันแรก ชวิศา พลบุตร จากทีมพีเอสเค เทควันโด ยิม เอ เตะดับคู่แข่ง ฐิตารีย์ ติดมา จากทีมดับเบิลยูซีอาร์ เทควันโด ทีมเอ ในรอบชิง 2-0 ยก คว้าเหรียญทองประเทศไทยรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป หญิง น้ำหนัก 73 กก.ขึ้นไป ส่วนรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย น้ำหนัก 87 กก.ขึ้นไป แชมป์ตกเป็นของ พิทักษ์ชน ศรีสงคราม จากทีมไทเกอร์ ไทย เทชิว เอ เจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ
การแข่งขันเทควันโด รายการ "จี เอช แบงค์ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ประเภทต่อสู้" ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2569 ที่อาคารนนทบุรียิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีนักกีฬาจำนวนกว่า 2,500 คน จากทั่วประเทศไทยมาเข้าร่วมสมัครชิงชัยในรายการครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมา
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดการแข่งขันขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย, นายเกรียงไกร รื่นเสือ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี, นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง
นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันจี เอช แบงค์ เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปีนี้นับว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดถึง 2,500 กว่าคน ซึ่งจะว่าไปแล้วกระแสนิยมกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนแทบทุกปีสมาคมกีฬาเทควันโดฯ จะต้องขยายวันแข่งขันเพื่อรองรับอีเวนต์ต่างๆ ให้เพียงพอ โดยปีนี้สมาคมฯ ยังคงต้องการนักกีฬาฝีมือดีเข้ามาคัดเลือกในทีมชาติ ซึ่งดาวรุ่งทั้งในรุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชนหน้าใหม่สามารถก้าวสู่ทีมชาติไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
"อย่างเช่นในรุ่นประชาชนปีนี้ทางสมาคมฯ เตรียมส่งไปแข่งขันรายการ "ตุรกีโอเพ่น" ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ โดยยอมรับว่าจากปัญหาสงครามในทวีปตะวันออกกลางทำให้สมาคมฯ ค่อนข้างมีความเป็นห่วงในเรื่องของสวัสดิภาพนักกีฬา แต่ทางเจ้าภาพตุรกีได้ออกมายืนยันแล้วว่านักกีฬาทุกชาติจะเดินทางมาร่วมครบ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เช่นเดียวกับรายการ "เยาวชนชิงแชมป์โลก" ในช่วงกลางเดือนเมษายน ที่ประเทศอุซเบกิสถาน ก็ยังคงได้รับการยืนยันจากเจ้าภาพให้จัดแข่งขันได้" พ่อบ้านสมาคมฯ กล่าว
ด้าน "โค้ชเช" ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เผยว่า รายการตุรกีโอเพ่นถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่จะมีนักกีฬาชั้นนำมาแข่งขันกันจำนวนมากทั่วโลก โดยนักกีฬาทีมชาติไทยส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่ง ก็หวังว่าจะสร้างผลงานและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเดินทางไปแข่งขันรายการนี้เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันรายการใหญ่ๆ ต่อไปในปีนี้
ขณะที่ไฮไลต์การแข่งขันในวันแรก รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป หญิง น้ำหนัก 73 กิโลกรัมขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ ชวิศา พลบุตร จากทีมพีเอสเค เทควันโด ยิม เอ ดีกรีเหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อปี 2566 ลงสนามพบ ฐิตารีย์ ติดมา จากทีมดับเบิลยูซีอาร์ เทควันโด ทีมเอ เปิดมายกแรก ชวิศา โชว์ความเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ไล่เตะคู่แข่งเอาชนะไปไม่ยาก 9-1 จากนั้นในยกสอง ฐิตารีย์ ที่ตกเป็นรองเปิดฉากจู่โจมก่อนทันที และสามารถทำแต้มขึ้นนำก่อนด้วยที่ 3-1 แต่ฝั่ง ชวิศา ก็ไม่เสียสมาธิกลับเข้าฟอร์มเก่ง เตะเข้าท้อง 2 ดอกติด พลิกนำ 6-3 แล้วรูปเกมก็กลับเข้าทางสาวจากทีมพีเอสเคอีกครั้ง ก่อน ชวิศา จะเตะทำแต้มอยู่ฝั่งเดียวแล้วเอาชนะขาด 11-3 จบการแข่งขัน ชวิศา พลบุตร จากทีมพีเอสเค เทควันโด ยิม เอ ชนะ ฐิตารีย์ ติดมา จากทีมดับเบิลยูซีอาร์ เทควันโด ทีมเอ 2-0 ยก คว้าเหรียญทองประเทศไทยรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป น้ำหนัก 73 กก.ขึ้นไป
อีกคู่ในรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย น้ำหนัก 87 กก.ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ เป็นการดวลกันระหว่าง "ออโต้" พิทักษ์ชน ศรีสงคราม จากทีมไทเกอร์ ไทย เทชิว เอ เจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัดจันทบุรีล่าสุด เมื่อปี 2567 ปะทะ "โชกุน" สิริรัชชวิชญ์ จุ่มเงิน จากทีมจรัญ เทควันโด ไทยแลนด์ เอ โดยคู่นี้ประมือกันมาหลายครั้ง และเป็นฝ่ายแรก พิทักษ์ชน ที่ยังไม่เคยพ่าย สิริรัชชวิชญ์ ซึ่งผลการดวลกันวันนี้ก็ยังเป็นไปตามคาด พิทักษ์ชน ไล่เตะคว้าชัยไปสองยกรวด 11-8 และ 5-2 คว้าแชมป์รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย น้ำหนัก 87 กก.ขึ้นไปของประเทศไทยไปครอง
การแข่งขันเทควันโด รายการ "จี เอช แบงค์ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ประเภทต่อสู้" ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2569 ที่อาคารนนทบุรียิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีนักกีฬาจำนวนกว่า 2,500 คน จากทั่วประเทศไทยมาเข้าร่วมสมัครชิงชัยในรายการครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมา
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดการแข่งขันขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย, นายเกรียงไกร รื่นเสือ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี, นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง
นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันจี เอช แบงค์ เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปีนี้นับว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดถึง 2,500 กว่าคน ซึ่งจะว่าไปแล้วกระแสนิยมกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนแทบทุกปีสมาคมกีฬาเทควันโดฯ จะต้องขยายวันแข่งขันเพื่อรองรับอีเวนต์ต่างๆ ให้เพียงพอ โดยปีนี้สมาคมฯ ยังคงต้องการนักกีฬาฝีมือดีเข้ามาคัดเลือกในทีมชาติ ซึ่งดาวรุ่งทั้งในรุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชนหน้าใหม่สามารถก้าวสู่ทีมชาติไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
"อย่างเช่นในรุ่นประชาชนปีนี้ทางสมาคมฯ เตรียมส่งไปแข่งขันรายการ "ตุรกีโอเพ่น" ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ โดยยอมรับว่าจากปัญหาสงครามในทวีปตะวันออกกลางทำให้สมาคมฯ ค่อนข้างมีความเป็นห่วงในเรื่องของสวัสดิภาพนักกีฬา แต่ทางเจ้าภาพตุรกีได้ออกมายืนยันแล้วว่านักกีฬาทุกชาติจะเดินทางมาร่วมครบ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เช่นเดียวกับรายการ "เยาวชนชิงแชมป์โลก" ในช่วงกลางเดือนเมษายน ที่ประเทศอุซเบกิสถาน ก็ยังคงได้รับการยืนยันจากเจ้าภาพให้จัดแข่งขันได้" พ่อบ้านสมาคมฯ กล่าว
ด้าน "โค้ชเช" ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เผยว่า รายการตุรกีโอเพ่นถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่จะมีนักกีฬาชั้นนำมาแข่งขันกันจำนวนมากทั่วโลก โดยนักกีฬาทีมชาติไทยส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่ง ก็หวังว่าจะสร้างผลงานและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเดินทางไปแข่งขันรายการนี้เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันรายการใหญ่ๆ ต่อไปในปีนี้
ขณะที่ไฮไลต์การแข่งขันในวันแรก รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป หญิง น้ำหนัก 73 กิโลกรัมขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ ชวิศา พลบุตร จากทีมพีเอสเค เทควันโด ยิม เอ ดีกรีเหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อปี 2566 ลงสนามพบ ฐิตารีย์ ติดมา จากทีมดับเบิลยูซีอาร์ เทควันโด ทีมเอ เปิดมายกแรก ชวิศา โชว์ความเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ไล่เตะคู่แข่งเอาชนะไปไม่ยาก 9-1 จากนั้นในยกสอง ฐิตารีย์ ที่ตกเป็นรองเปิดฉากจู่โจมก่อนทันที และสามารถทำแต้มขึ้นนำก่อนด้วยที่ 3-1 แต่ฝั่ง ชวิศา ก็ไม่เสียสมาธิกลับเข้าฟอร์มเก่ง เตะเข้าท้อง 2 ดอกติด พลิกนำ 6-3 แล้วรูปเกมก็กลับเข้าทางสาวจากทีมพีเอสเคอีกครั้ง ก่อน ชวิศา จะเตะทำแต้มอยู่ฝั่งเดียวแล้วเอาชนะขาด 11-3 จบการแข่งขัน ชวิศา พลบุตร จากทีมพีเอสเค เทควันโด ยิม เอ ชนะ ฐิตารีย์ ติดมา จากทีมดับเบิลยูซีอาร์ เทควันโด ทีมเอ 2-0 ยก คว้าเหรียญทองประเทศไทยรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป น้ำหนัก 73 กก.ขึ้นไป
อีกคู่ในรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย น้ำหนัก 87 กก.ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ เป็นการดวลกันระหว่าง "ออโต้" พิทักษ์ชน ศรีสงคราม จากทีมไทเกอร์ ไทย เทชิว เอ เจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัดจันทบุรีล่าสุด เมื่อปี 2567 ปะทะ "โชกุน" สิริรัชชวิชญ์ จุ่มเงิน จากทีมจรัญ เทควันโด ไทยแลนด์ เอ โดยคู่นี้ประมือกันมาหลายครั้ง และเป็นฝ่ายแรก พิทักษ์ชน ที่ยังไม่เคยพ่าย สิริรัชชวิชญ์ ซึ่งผลการดวลกันวันนี้ก็ยังเป็นไปตามคาด พิทักษ์ชน ไล่เตะคว้าชัยไปสองยกรวด 11-8 และ 5-2 คว้าแชมป์รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย น้ำหนัก 87 กก.ขึ้นไปของประเทศไทยไปครอง