น้ำแร่ตราช้างจัดเซเลปชวนแฟนคลับเชียร์ช้างศึกชนเติร์กฯ 31 มี.ค.นี้

น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างจัดทัพกองเชียร์ นำโดย นิกกี้-ลีซอ-แจ็ค-จีโน่ ชวนคอบอลชาวไทย เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย! ส่งแคมเปญใหญ่ปลุกกระแสเชียร์ทีมชาติไทย ลุยนัดชี้ชะตากับเติร์ก 31 มี.ค. นี้
ผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง นำโดย คุณเจษฎากร โคชส์ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักการตลาด น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ร่วมด้วยนักเตะทีมชาติไทย นำโดย ชนาธิป สรงกระสินธ์, ธีราทร บุญมาทัน, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, สารัช อยู่เย็น พร้อมช้างศึกสายเลือดใหม่ จูด ซุ่นทรัพย์-เบลล์, นิโคลัส มิคเกลสัน, โจนาธาน เข็มดี, ยศกร บูรพา และ อนันต์ ยอดสังวาลย์ ร่วมด้วยทีมพิธีกร ณฉัตร จันทพันธ์, ธีรเทพ วิโนทัย และ เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ร่วมบันทึกภาพในแคมเปญ "เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย"
นับถอยหลังสู่นาทีประวัติศาสตร์! เมื่อ "ช้างศึก" ทีมชาติไทย เตรียมลงสนามนัดตัดสินชี้ชะตาในศึก AFC Asian Cup 2027 รอบคัดเลือก รอบสาม กลุ่มดี พบ เติร์กเมนิสถาน วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เพราะนัดนี้ต้องชนะเท่านั้น น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง จัดแคมเปญใหญ่ "เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย" รวมพลังคอบอลชาวไทยทั้งประเทศ ส่งเสียงเชียร์ทัพช้างศึกอย่างเต็มกำลัง!
แมทช์นี้สำคัญสำหรับพวกเราคนไทยทุกคน! เมื่อช้างศึกและเติร์กเมนิสถานอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เมื่อทั้งคู่เก็บได้ 12 คะแนน แต่ทีมชาติไทยเป็นรองในผลงานเฮดทูเฮดจากการบุกไปพ่ายในเกมนัดแรก ทำให้เงื่อนไขชัดเจนว่า – ช้างศึกต้องชนะเท่านั้น! หากเสมอหรือแพ้จะตกรอบทันที ด้วยเหตุนี้ทุกแรงเชียร์จากคอบอลชาวไทยจึงมีความหมายยิ่งใหญ่เหมือนนักเตะคนที่ 12 บนสนาม พร้อมร่วมส่งพลังใจให้ช้างศึกคว้าชัยชนะ ตีตั๋วสู่รอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย!
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ชวนคอบอลชาวไทยร่วมเชียร์ช้างศึกภายใต้แคมเปญ "เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย" ผ่านคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ดึง “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” “แจ็ค เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ หรือ แจ็ค แฟนฉัน” “ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย” บุกเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทย ร่วมเปิดบทสนทนากับทัพช้างศึกแบบยกทีม นำทัพโดยกัปตัน เจ – ชนาธิป สรงกระสินธ์, อุ้ม – ธีราทร บุญมาทัน, ต้น – นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม และ ตัง – สารัช อยู่เย็น พร้อมด้วยแก๊งช้างศึกสายเลือดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จูด ซุ่นทรัพย์-เบลล์, นิโคลัส มิคเกลสัน, โจนาธาน เข็มดี, ยศกร บูรพา และ อนันต์ ยอดสังวาลย์ ผ่านรายการ "Nicky Nachat Podcast กับ EP พิเศษ เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย" พูดคุยแบบเจาะลึกทุกประเด็นถึงความมั่นใจในการเอาชนะเติร์กฯเพื่อผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2027 ต่อด้วยชาเลนจ์สนุกๆจาก “จีโน่ เดอะ สแน็ค” ที่จะพานักเตะช้างศึกมาร่วมสนุกกับภารกิจในสนาม สร้างเสียงหัวเราะและความใกล้ชิดระหว่างนักเตะกับแฟนบอลในรูปแบบใหม่ ให้คอบอลได้ชมก่อนเกมนัดสำคัญ 26 มีนาคมนี้ที่ช่อง Youtube Nickynachat
คุณเจษฎากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า “ศึกชิงแชมป์เอเชียคือศึกที่ยิ่งใหญ่รองจากฟุตบอลโลก และนัดนี้ถือเป็นนัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมชาติไทยในรอบหลายปีและทางเดียวคือเราจะต้องชนะเท่านั้น เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังเสียงเชียร์จากคอบอลทั่วประเทศผ่านแคมเปญ “เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย” ในการเอาชนะเติร์กฯในแมทช์สุดท้ายเพื่อผ่านเข้ารอบไปเล่นที่ซาอุดี อาระเบีย ติดตามชมพร้อมกันทั่วประเทศได้ที่ช่อง Youtube Nickynachat 26 มีนาคมนี้ รับรองว่าคอนเทนต์นี้พิเศษมากๆแน่นอนค่ะ พร้อมกันนี้เรามีกิจกรรมดีๆ เพื่อให้ช้างศึกผ่านเข้ารอบสุดท้าย เราอยากจะขอชวนแฟนบอลชาวไทยเข้ามาร่วมส่งเสียงเชียร์ให้ทัพช้างศึก ลุ้นเสื้อพร้อมตั๋วเพื่อเข้าไปเชียร์ทีมชาติของพวกเราแบบติดขอบสนามราชมังฯในวันที่ 31 มีนาคมนี้ สามารถติดตามได้ที่ Facebook Chang World”
เจ – ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันช้างศึกกล่าวว่า "นัดนี้คือนัดที่สำคัญที่สุดในของพวกเราทุกคนครับ ผมและเพื่อนๆ ในทีมพร้อมลงไปสู้สุดใจเพื่อแฟนบอลชาวไทยทุกคน พวกเราซ้อมหนักมาตลอดเพื่อเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ ขอให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆนะครับ เสียงเชียร์ของทุกคนคือพลัง พวกเราจะพาทีมชาติไทยเข้ารอบให้ได้ครับ!"
อุ้ม – ธีราทร บุญมาทัน ช้างศึกจอมเก๋ากล่าวเพิ่มเติมว่า "ผมเล่นให้ทีมชาติไทยมาหลายปี แต่บรรยากาศแบบนี้มันพิเศษมากครับ แม้ความกดดันสูงแต่มันคือโอกาสที่แฟนบอลชาวไทยจะได้รวมตัวกันเพื่อเชียร์ทีมชาติของพวกเรา 31 มีนาคม นี้ มาร่วมกันเป็นช้างศึกคนที่ 12 ด้วยกันนะครับ พวกเราจะสู้เพื่อพาทีมชาติไทยเข้ารอบไปให้ได้”
ลีซอ – ธีรเทพ วิโนทัย ตำนานช้างศึก กล่าวทิ้งท้ายว่า "การที่ได้กลับมาเจอน้องๆ ในแคมป์ครั้งนี้ มันตื้นตันมากครับ จากการที่ได้พูดคุยกัน ผมเห็นความมุ่งมั่นในแววตาของน้องๆ ทุกคน ผมมั่นใจว่าพวกเขาพร้อม! อยากบอกน้องๆ ว่าพี่และแฟนบอลทุกคนอยู่เคียงข้างเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอแค่ลงไปสู้สุดใจ แล้วความภาคภูมิใจมันจะตามมาเองครับ นัดนี้คือโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ของพวกน้อง ลุยเลย!"
ถึงเวลาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาสำคัญของวงการฟุตบอลไทย! น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างชวนคอบอลชาวไทยทุกคนมาร่วมส่งเสียงเชียร์ช้างศึกให้เต็มสนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 วลา 19.30 น. หรือสามารถร่วมส่งแรงใจผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดที่บ้าน เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เสียงเชียร์ของพวกเราสำคัญที่สุด!
ติดตามแคมเปญ "เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย" ได้ทาง Facebook: Chang World และคอนเทนต์พิเศษ ได้ที่ช่อง Youtube: Nickynachat และ Tiktok : Geno TheSnack 26 มีนาคมนี้