EA SPORTS FC™ ประกาศความร่วมมือกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นำสโมสรสู่สายตาแฟนบอลทั่วโลก

EA SPORTS FC™ ประกาศความร่วมมือกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
นำสโมสรฟุตบอลชื่อดังจากประเทศไทยไปสู่สายตาแฟนบอลทั่วโลก
EA SPORTS FC™ ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หนึ่งในสโมสรที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะยกระดับแฟรนไชส์เกม EA SPORTS FC™ อย่างต่อเนื่อง และ เอาใจแฟนบอลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะอัปเดตเข้าสู่แฟรนไชส์เกม EA SPORTS FC™ อย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้ง FC Mobile, FC 26 และ FC Online โดยจะนำเสนอการถ่ายทอดตัวตนของสโมสรอย่างสมจริงผ่านแบรนด์สโมสรอย่างเป็นทางการ คอนเทนต์นักเตะ และประสบการณ์ในเกมที่สมจริงยิ่งขึ้นผ่านเกมต่างๆ ในแฟรนไชส์ EA SPORTS FC™ ความร่วมมือนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของ EA SPORTS FC ในการส่งเสริมวัฒนธรรมฟุตบอลระดับภูมิภาค และสนับสนุนชุมชนแฟนบอลทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยจะมีการเปิดตัวสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดพร้อมนักเตะ เข้าสู่เกม EA SPORTS FC™ Mobile ในวันที่ 2 เมษายนนี้ และตามมาด้วยเกม EA SPORTS FC™ 26 ในวันที่ 7 เมษายน โดยแฟนๆสามารถเลือกเล่นเป็นนักเตะคนโปรดของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ทั้งใน EA SPORTS FC™ Mobile และ EA SPORTS FC™ 26 ซึ่งจะเป็นการนำความสามารถของนักเตะจริงๆ เข้าไปอยู่ในสนามในเกม ส่วนอัปเดตใน EA SPORTS FC™ Online จะทยอยเปิดตัวภายในปีนี้
ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดของ EA SPORTS FC™ Mobile ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคอมมูนิตี้แฟนฟุตบอลได้เข้ามาผลักดันและมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการผสานคอนเทนต์ภายในเกมแล้ว ความร่วมมือนี้จะถูกถ่ายทอดสู่ชีวิตจริงผ่านกิจกรรมที่เอาใจแฟนๆ ในประเทศไทยหลายรายการ ได้แก่ งานเปิดตัวในวันที่ 2 เมษายน, การแข่งขัน Pro Player Tournament ระหว่างวันที่ 4–5 เมษายน และงานสงกรานต์ที่บุรีรัมย์ในวันที่ 11–12 เมษายน ซึ่งชาวคอมมูนิตี้จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงนักเตะของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รับชมฟุตบอลนัดพิเศษแบบ 7 ต่อ 7 ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับนักเตะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ไปพร้อมกัน
ทั้งคอมมูนิตี้ผู้เล่นและแฟนบอลของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะได้ร่วมสนุกกับการอัปเดตฟีเจอร์ภายในเกม กิจกรรมออนไลน์ และกิจกรรมหน้างาน เพื่อรับสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงนักเตะของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และสนามช้าง อารีนา
“บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คือสโมสรระดับแถวหน้าของวงการฟุตบอลไทย และความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความมุ่งมั่นที่เรามีต่อแฟนๆ ในประเทศไทยและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” Jamie McKinlay, Senior Vice President, Asia Publishing บริษัท Electronic Arts กล่าว “จากกิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงาน EA SPORTS FC™ Mobile Festival ในกรุงเทพฯ และ การเปิดตัวเสียงพากย์ภาษาไทยในเกม เรายังคงเดินหน้าทุ่มเทเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สะท้อนถึงแพสชันและวัฒนธรรมของคอมมูนิตี้ในไทยต่อไป”
"ความร่วมมือระหว่างเรากับ EA SPORTS FC™ ถือเป็นหลักไมล์สำคัญของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งตอกย้ำถึงการเป็นสโมสรแรกในประเทศไทยและอาเซียนที่ได้ก้าวเข้าสู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายทอดมรดก วัฒนธรรม และประเพณีของสโมสร และเชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณของเหล่านักเตะเราจะสามารถเข้าถึงและครองใจแฟนฟุตบอลทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนี้ได้
เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การรวมพลังกันในครั้งนี้จะช่วยผลักดันเป้าหมายของเราในการสร้างการรับรู้ให้กับวงการฟุตบอลไทย ตลอดจนช่วยยกระดับทั้งมาตรฐานฟุตบอลและวัฒนธรรมฟุตบอลภายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้สูงยิ่งขึ้น" คุณชนชนก ชิดชอบ Deputy Chief Executive Officer สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าว
