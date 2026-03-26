สมาคมกอล์ฟฯ กางแผนล่าทอง "เอเชียนเกมส์ 2026" ย้ำเป้ารักษาเบอร์ 1 เอเชีย

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ (TGA) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ สรุปผลงานปีทองนักกอล์ฟทีมชาติไทยกวาดเรียบ 4 เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมกางแผนลุยศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 3 ต.ค. นี้
นายกสมาคมฯ เผยถึงความสำเร็จในปีที่ผ่านมาว่า นักกอล์ฟทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมกวาดเหรียญทองซีเกมส์ครบทุกประเภทเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี รวมถึงผลงานระดับโลกของ "ฟีฟ่า" พงศภัค เหล่าภักดี ที่คว้าตั๋วไปเมเจอร์ "เดอะ มาสเตอร์ส" และ "ดิ โอเพ่น" รวมถึงนักกีฬาเยาวชนไทยที่เดินสายกวาดแชมป์รายการสำคัญทั่วเอเชีย ทั้งในเกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และมาเลเซีย
สำหรับเป้าหมายสำคัญในปีนี้คือ เอเชียนเกมส์ ซึ่งสมาคมฯ กำลังพิจารณาความพร้อมอย่างละเอียด เนื่องจากระเบียบการแข่งขันเปิดโอกาสให้ส่ง "โปรกอล์ฟอาชีพ" ลงแข่งขันได้ โดยอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะใช้ชุดนักกีฬาชาย-หญิง เป็นทีมชาติสมัครเล่นหรือนักกอล์ฟอาชีพ เพื่อให้ได้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในการคว้าเหรียญรางวัล
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเตรียมแผนการส่งนักกีฬาชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ไปฝึกซ้อมที่ Kasugai Country Club (East Course) สนามแข่งขันจริงที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้า เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนามและสภาพอากาศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการชิงความได้เปรียบ โดยสมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเดิม 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินให้ได้อีกครั้ง
#TGA #SinghaGolf #GolfThai #AsianGames2026