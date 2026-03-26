พีพีทีวี ยิงสด! THAI FIGHT LEAGUE เดือดรับวันอาทิตย์! ศึก Super Fight 7 คู่ ‘กล้าศึก’ วัดแกร่งกำปั้นอิตาลี ‘ฟรานเชสโก’

ศึกกำปั้นเดือดเตรียมระเบิดความมันส์อีกระลอก! แฟนหมัดมวยห้ามกระพริบตา เมื่อ พีพีทีวี ช่อง 36 เตรียมยิงสด THAI FIGHT LEAGUE กับโปรแกรมพิเศษ Super Fight ขนขุนพลมวยจัดหนักจัดเต็ม 7 คู่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมนี้ เริ่มลั่นระฆังชก เวลา 18.20 น.เป็นต้นไป
คู่เอกสัปดาห์นี้บอกเลยว่าดุเดือดเลือดพล่าน! พิกัด 66 กิโลกรัม กล้าศึก พุ่มพันธุ์ม่วง อคาเดมี่ ขุนพลสายแข็ง ต้องเปิดศึกวัดของกับ ฟรานเชสโก เบตตินี่ กำปั้นอันตรายจากอิตาลีที่ เกมนี้วัดกันหมัดต่อหมัด ใครจะอยู่ ใครจะร่วง อยู่ที่ชั้นเชิงมวยไทยจะเอาอยู่หรือไม่
ส่วนคู่อื่น ๆ ก็มันส์ไม่แพ้กัน ตั้งแต่พิกัด 64 กิโลกรัม ซามูไร สีโอปอล ปะทะ ลำออยน้อย เพชรหนองกี่ นักชกจากเมียนมา ขณะที่รุ่น 69 กิโลกรัม เพชรเอก พชร ยิม ดวล ซาอัด คาอูติ จากโมร็อกโก และรุ่น 61 กิโลกรัม ณรงค์ฤทธิ์ เพชรหนองกี่วัดคม เพชรสองคม ก. อดิศร ยังไม่หมดแค่นั้น! รุ่น 66 กิโลกรัม กฤษณา กฤษณามวยไทย เจองานหิน หลิว หย่งหยวน จากจีน รุ่น 63 กิโลกรัม พญาอินทรีย์ จิ้มแจ่มบ็อกซิ่ง ปะทะ ฮิชาม เบลิซ จากโมร็อกโก ปิดท้ายด้วยศึกสายเลือดรุ่น 60 กิโลกรัม ทศภัณฑ์ เพชรบูรพา แลกเดือด แสนคมเล็ก ส.สาอางค์ยิมส์ พร้อมระเบิดความมันส์ชนิดคนดูต้องลุกจากเก้าอี้
แฟนมวยเตรียมตัวให้พร้อม! ศึกนี้มีแต่คำว่า “แลกแล้ว แลกอีก” หมัด เท้า เข่า ศอก มาเต็มทุกอาวุธ ปักหมุดรอชมความมันส์ระดับเวิลด์คลาสใน THAI FIGHT LEAGUE วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมนี้ เวลา 18.20 น.เป็นต้นไป ทาง พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 รับรองเดือดถึงใจคอมวยแน่นอน!