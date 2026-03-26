รวยไม่ไหว!! “ยามีน” นักตบลูกยางคนดังโพสต์รัวราคาน้ำมันแพง หลังปรับขึ้นรวดเดียว 6 บาท

“ยามีน” กฤษฎา นิลไสว นักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ตัวตึงประจำโซเชียลโพสต์ข้อความรัวๆระบาย ถึงปัญหาราคาน้ำมันที่แพงขึ้น หลังรัฐบาลสั่งปรับราคาน้ำมันเพิ่มรวดเดียว 6 บาท โดยเจ้าตัวโพสต์เมื่อช่วงสายวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า
“น้ำมันขึ้น แบบนี้ ผู้ประกอบการ ต้นทุนในการทำธุรกิจเยอะขึ้น สินค้าต่างๆยังไงก็ขึ้น และประชาชน อย่างเราละครับ ไม่ไหว ไม่ไหวแล้ว เหลือแต่รวย”
โดยก่อนหน้าหน้านั้น เจ้าตัวก็โพสต์ว่า “สวัสดี วันน้ำมัน ขึ้น ลิตรละ 6 บาท น้ำมันมีทุกปั๊ม แน่เชื่อสิ รวยไม่ไหวแล้วววว“
ก่อนที่จะจัดอีกหนึ่งโพสต์ระบายว่า “ขอคำปรึกษา มีไก่พันธุ์ไหนที่เลี้ยงวันนี้ ได้กินพรุ่งนี้ไหมครับ เพื่อลดรายจ่าย”