"น้องพิ้งค์" เมินงานพรีเซนเตอร์ คุณแม่เผยมุ่งซ้อมหนัก หวังไต่อันดับโลก

นอกจากฝีไม้ลายมือจะไม่ธรรมดาแล้ว ความสดใส น่ารักของ "น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันดาวรุ่ง มือ 23 ของโลก ที่ผลงานกำลังร้อนแรงสุดๆในเวลานี้ ยังไปเข้าตาเหล่าสินค้าต่างๆอย่างจัง ถึงขั้นหลายแบรนด์แห่ติดต่อเพื่อขอคิว “น้องพิ้งค์” มานั่งแท่นพรีเซนเตอร์และถ่ายโฆษณา
อย่างไรก็ตาม “แหม่ม” ศศิร์รัช โอภาสนิพัทธ์ คุณแม่ของ “น้องพิ้งค์” ได้โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่ามีหลายแบรนด์ติดต่อเข้ามาจริงๆ แต่น่าเสียดายที่ “น้องพิ้งค์” ไม่สามารถตอบรับที่จะไปร่วมงานได้ เพราะเวลานี้น้องอยากจะโฟกัสกับการฝึกซ้อมและแข่งขันในเวทีระดับโลกและนานาชาติ หลังฤดูกาลแข่งขันประจำปี 2026 เพิ่งจะเปิดฉากมาได้ราวๆ 3 เดือนเท่านั้น
คุณแม่ของ “น้องพิ้งค์” ได้โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่า “ขอบคุณทุกแบรนด์ที่ติดต่อให้น้องพิ้งค์เป็นพรีเซนเตอร์ แต่ช่วงนี้ น้องต้องทำร่างกายและซ้อมหนัก เพื่อ Rank ที่ดีของปีนี้ ถ้ารับงานน้องจะไม่มีเวลาพักผ่อน ฉะนั้นขออนุญาติยังไม่รับนะคะ”
สำหรับ “น้องพิ้งค์” วัย 19 ปี กำลังพัฒนาการเล่นและโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจมากขึ้นเรื่อยๆกับการลงแข่งขันในระดับเวิลด์ทัวร์ โดยล่าสุดเพิ่งสร้างผลงานคว้ารองแชมป์ ออร์เลอ็อง มาสเตอร์ส 2026 ที่ฝรั่งเศส เมื่อสัปดาห์ก่อน พร้อมกับขยับอันดับโลกขึ้นมารั้งอันดับที่ 23 แล้ว ซึ่งก็นับเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดของ “น้องพิ้งค์” นับตั้งแต่ลงแข่งขันในระดับเวิลด์ทัวร์ด้วย