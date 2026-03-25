“พัทรวดี” จากกทม.สุดแกร่ง เหมา 3 ทอง ยกเหล็กยุวชนประเทศไทย

พัทรวดี ขุนบุรี จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เอ โชว์ฟอร์มดีเหมา 3 เหรียญทอง รุ่น 44 กิโลกรัม หญิง ขณะที่ “ฮาสรูล โมฮัมหมัด ฮาร์ริส” จอมพลังจากมาเลเซีย กวาด 3 เหรียญทอง รุ่น 60 กิโลกรัม ชาย ในศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ผลมีดังนี้
รุ่น 44 กิโลกรัม หญิง พัทรวดี ขุนบุรี จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เอ โชว์ฟอร์มดีเหมา 3 เหรียญทอง โดยท่าสแนทช์ ยกได้ 58 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 73 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 131 กิโลกรัม ด้าน นภาพร คล้ายประยูร จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ได้ 1 เหรียญเงิน น้ำหนักรวม 112 กิโลกรัม และ 2 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 49 กิโลกรัม กับ ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 63 กิโลกรัม ด้าน กัญญาภัค คงเพชรศักดิ์ จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ บี ได้ 1 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 64 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง น้ำหนักรวม 109 กิโลกรัม โดย พิมพ์ปภัสสร พุทธา จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี บี ได้ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 50 กิโลกรัม
รุ่น 60 กิโลกรัม ชาย ฮาสรูล โมฮัมหมัด ฮาร์ริส จากสภากีฬาแห่งชาติประเทศมาเลเซีย กวาด 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 102 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 122 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 224 กิโลกรัม ส่วน กฤติพงษ์ ทศหล้า จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ คว้า 3 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 96 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 121 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 217 กิโลกรัม และ ประวีร์ พันธ์ยาง จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เอ ได้ 3 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 95 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 120 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 215 กิโลกรัม
