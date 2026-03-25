ยามาฮ่า เปิดจักรวาล “YAMAHA THE UNIQUEVERSE” ยกทัพเทคโนโลยี PHEV และ HEV ครั้งแรกในไทย พร้อมเปิดตัวรถใหม่หลากหลายรุ่น ในมอเตอร์โชว์ 2026

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร และ มร.ฮิเดฮิโกะ ทาคากิ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานการจัดงาน นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานการจัดงาน นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอโณทัย เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในพิธีเปิดบูท “YAMAHA THE UNIQUEVERSE” อย่างเป็นทางการ ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47
ยามาฮ่าสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการนำเสนอเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต YAMAHA PROTO PHEV และ YAMAHA HEV ครั้งแรกในประเทศไทย กับแนวคิดระบบขับเคลื่อนแบบปลั๊กอินไฮบริด และไฮบริด ที่มอบทั้งความสนุกในการขับขี่ ประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยมลพิษ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมการเปิดตัวรถใหม่แบ่งออกเป็น 2 ซีรีส์หลักได้แก่
THE UNIQUE PERFORMANCE นำโดย
• YAMAHA AEROX SP ซูเปอร์สปอร์ตออโตเมติก พร้อมระบบ YECVT ยกระดับการควบคุมสมรรถนะ
• YAMAHA TRACER9 และ TRACER9 GT+ ครั้งแรกกับระบบ Matrix LED Headlight ปรับไฟอัจฉริยะตามสภาพจราจร พร้อมเรดาร์ และ Adaptive Cruise Control ในรุ่น GT+ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดความเหนื่อยล้าในการเดินทาง
• YAMAHA R9 สปอร์ตไบค์สายพันธุ์แชมป์ WSBK พร้อมรุ่นพิเศษ 70th Anniversary
• YAMAHA R15M สปอร์ตไบค์ 155 ซีซี รุ่นท็อป พร้อมรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 70 ปี
THE UNIQUE LIFESTYLE นำโดย
• YAMAHA OUTDOOR FASHION ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ผ่าน 3 โมเดลได้แก่
- Grand Filano Hybrid CLASSY RIDE OUT
- FAZZIO EASY RIDE OUT
- PG-1 PLAYFUL RIDE OUT
• YAMAHA FAZZIO ใหม่ 7 สีใหม่ แบ่งเป็นรุ่น Smart Key 3 สี และรุ่น Lite 4 สี
• YAMAHA SR400 Limited Final Edition พร้อมนาฬิกา G-SHOCK รุ่นพิเศษ
• YAMAHA TMAX Tech MAX 25th Anniversary เปิดราคาอย่างเป็นทางการ สุดยอดแห่งตระกูล MAX Series
พร้อมกันนี้ ยามาฮ่ายังจัดเต็มไลน์อัปรถจักรยานยนต์ครบทุกรุ่น พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษภายในงาน ด้วย Gift Voucher ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท สำหรับบิ๊กไบค์ และสูงสุด 10,000 บาท สำหรับรถสแตนดาร์ดไบค์ไม่เกิน 400 ซีซี พบกับจักรวาลแห่งความยูนีคได้ที่บูท YAMAHA THE UNIQUEVERSE ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
