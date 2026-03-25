“อาทิตย์” คว้าเบสต์อาเซียน สเตจที่ 2 จักรยานทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026

อาทิตย์ ปูลาร์ด นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จากทีมรู้ใจ อินชัวรันซ์ วินสเปซ ทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ารางวัลเบสต์อาเซียนมาครอง ได้สวมเสื้อม่วง ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” สเตจที่ 2 โดย “อาทิตย์” หวังคว้าเหรียญในศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น มาครองให้ได้ ส่วนแชมป์ประจำสเตจยังเป็น ปิแอร์ บาบิเยร์ นักปั่นชาวฝรั่งเศสจากทีมตรังกานู ไซคลิง พร้อมรั้งตำแหน่งผู้นำเวลารวมได้สวมเสื้อเหลืองต่อไป
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-2 เมษายน 2569 โดยใช้เส้นทางในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,113.70 กิโลเมตร สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันสเตจที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ลานนาคาเบิกฟ้า จุดชมบั้งไฟพญานาค อำเภอโพนพิสัย ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมในพิธี
ผลการแข่งขันสเตจที่ 2 เส้นทางจากลานนาคาเบิกฟ้าจุดชมบั้งไฟพญานาค วัดไทย อำเภอโพนพิสัย-อำเภอรัตนวาปี-อำเภอเฝ้าไร่-อำเภอโพนพิสัย-กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 150.20 กิโลเมตร ปรากฏว่า แชมป์ประจำสเตจที่ 2 ยังเป็น ปิแอร์ บาบิเยร์ นักปั่นชาวฝรั่งเศส จากทีมตรังกานู ไซคลิง ของมาเลเซีย หลังจากคว้าแชมป์สเตจที่ 1 ไปแล้ว อันดับที่ 2 อเล็กซานเดอร์ ซัลบี้ นักปั่นชาวเดนมาร์ก จากทีมหลี่หนิง สตาร์ของจีน, ที่ 3 นายอาทิตย์ ปูลาร์ด นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จากทีมรู้ใจ อินชัวรันซ์ วินสเปซ ด้วยเวลา 3.19.58 ชั่วโมงเท่ากัน
ตำแหน่งผู้นำเวลารวมก็ยังเป็น ปิแอร์ บาบิเยร์ นักปั่นทีมตรังกานู ไซคลิง เวลา 5.40.10 ชั่วโมง ได้สวม “เสื้อเหลือง” ต่อไป พร้อมทั้งได้รางวัลผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็ว ได้ “เสื้อเขียว” อีก 1 ตัว โดยมี นายอาทิตย์ ปูลาร์ด ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยเวลา 5.40.26 ชั่วโมง นอกจากนี้อาทิตย์ยังได้รางวัลเบสต์อาเซียน หรือนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียน มาครองได้สวม “เสื้อม่วง” ส่วน “มะตูม” พ.อ.อ.พีระพล ชาวเชียงขวาง จากทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง หล่นจากอันดับ 5 มาอยู่อันดับ 7 เวลารวม ด้วยเวลา 5.40.27 ชั่วโมง สำหรับตำแหน่งเจ้าความเร็ว หรือ Intermediate Sprints จุดที่ 1 (IS1) และ 2 (IS2) ประจำสเตจที่ 2 เป็นของ คิม ยูโร จากทีมแอลเอ็กซ์ ไซคลิง ของเกาหลีใต้ ขณะที่รางวัลนักกีฬาบู๊ยอดเยี่ยม (Most Combative Rider) เป็นของ ปาร์ค จีฮวาน จากทีมเคเอสพีโอ ของเกาหลีใต้ ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่ www.tourofthailand.in.th
พลเอกเดชา กล่าวว่า ภาพรวมหลังจากแข่งขันแล้ว 2 สเตจถือว่าน่าพอใจ ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง โดยในสเตจที่ 2 นี้ อาทิตย์ ปูลาร์ด นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จากทีมรู้ใจก็คว้ารางวัลเบสต์อาเซียนมาครอง คะแนนที่อาทิตย์ได้รับก็จะเป็นของประเทศไทย และมีผลต่อการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ส่วนการแข่งขันสเตจที่ 3 จะปั่นขึ้นเขาไปเข้าเส้นชัยที่ภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งทาง “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย มีความมั่นใจว่านักปั่นไทยน่าจะทำผลงานได้ดี เนื่องจากเราฝึกซ้อมจนคุ้นเคยกับเส้นทางดี อย่างไรก็ตาม ทีมที่เป็นคู่แข่งสำคัญอย่างหลี่หนิง สตาร์ ของจีน, ทีมแอลเอ็กซ์จากเกาหลีใต้ หรือทีมตรังกานูของมาเลเซียต่างก็ไม่ธรรมดา ตนจึงกำชับโค้ชตั้มไปว่าอย่าประมาทเด็ดขาด
พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า การแข่งขันปีนี้ต้องขอชื่นชมทีมงานฝ่ายเทคนิคที่กำหนดเส้นทางแข่งขันได้อย่างสวยงาม มีทางที่ผ่านสวนยาง ขณะที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพนพิสัยก็ออกมาต้อนรับขบวนนักกีฬาตลอดสองข้างทาง ขอขอบคุณ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รวมทั้ง นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ และ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ทุกท่านได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 อำเภอให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การดูแลต้อนรับ การบริหารจัดการด้านจราจรก็ดี นักกีฬาทุกคนก็เกิดความประทับใจ ถ้าหากการประเมินของหัวหน้าผู้ตัดสินนานาชาติเป็นไปตามนี้ ประเทศไทยจะได้คะแนนระดับดีที่สุด
ด้าน นายอาทิตย์ ปูลาร์ด นักปั่นทีมชาติไทยจากทีมรู้ใจ กล่าวว่า ตนรู้สึกภูมิใจและพอใจกับผลงานตัวเองใน 2 สเตจที่ผ่านมา ส่วนการแข่งขันที่เหลือก็จะทำให้ดีที่สุด แต่คู่แข่งขันที่น่ากลัวก็มาจากทีมหลีหนิง สตาร์ และทีมตรังกานู ขณะที่เป้าหมายในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนนี้ เป็นเกมที่ท้าทายความสามารถอีกรายการหนึ่ง ตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และจะพยายามคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้
สำหรับการแข่งขันสเตจที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม พิธีเปิดการแข่งขันที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน เริ่มเวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธี เส้นทางจากลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน ไปบ้านน้ำสวย-อำเภอสระใคร-เข้าเขตจังหวัดอุดรธานี- อำเภอบ้านผือ-อำเภอกุดจับ-ผ่านเขื่อนห้วยหลวง-อำเภอหนองวัวซอ-บ้านผาสิงห์- เข้าเส้นชัยที่ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 141.60 กิโลเมตรโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และยูทูบ ThaiPBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป