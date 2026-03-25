JPX ONE นวัตกรรมหน้าไม้ใหม่เพื่อความเร็วและระยะทาง

Mizuno เปิดตัว JPX ONE ไดรเวอร์รุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยี NANOALLOY™ บนโครงสร้างหน้าไม้ นวัตกรรมหน้าไม้ใหม่เพื่อความเร็วและระยะทาง ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกับ Toray Industries ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ระดับโลก โดยใช้โครงสร้างโพลิเมอร์ระดับนาโนที่ช่วยให้วัสดุสามารถปรับความยืดหยุ่นได้แบบไดนามิกในขณะปะทะลูกกอล์ฟ ส่งผลให้หน้าไม้สามารถกักเก็บและถ่ายโอนพลังงานสู่ลูกกอล์ฟได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับโครงสร้างไทเทเนียมหรือคอมโพสิตแบบเดิม
เทคโนโลยี NANOALLOY™ ทำงานร่วมกับ CORTECH Face โครงสร้างหน้าไม้รุ่นใหม่ที่บางลงถึง 0.35 มิลลิเมตร ซึ่งช่วยขยายพื้นที่ตอบสนองความเร็วสูง หรือ CORAREA เพิ่มขึ้นกว่า 15% เมื่อเทียบกับรุ่น ST-MAX รวมถึงพื้นที่ Sweet Spot เพิ่มขึ้นกว่า 15% และระบบปรับ loft และ lie เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การสวิง (Quick Switch Hosel)
JPX ONE ออกแบบให้มีหัวไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเสถียร ช่วยให้ลูกพุ่งตรงและตีได้ง่าย เหมาะกับนักกอล์ฟที่ต้องการความมั่นใจในการตี มาพร้อมรูปทรงกะทัดรัดในสไตล์ Tour Preferred พร้อมลักษณะลูกแบบ neutral-to-fade bias เพื่อช่วยควบคุมทิศทางได้แม่นยำยิ่งขึ้น