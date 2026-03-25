จัดใหญ่ เดิน-วิ่ง 49 ปี ดอกบัวคู่ มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 17

ดอกบัวคู่ จัดเดินวิ่งการกุศล มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 17 ฉลองครบ 49 ปี สุดยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สวนหลวง ร.9 ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ โดยรับสมัครจำนวนจำกัด 2,600 คน นำเงินรายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่ายบางส่วน มอบเข้าสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
นายบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน เป็นประธานในงานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล 49 ปี ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เขตประเวศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นี้ โดยการแข่งขันครั้งนี้ จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 04.30-09.00 น. ที่ลานจอดรถสวนหลวง ร.9 (ฝั่งประตูดาวเรือง ถนนเฉลิมพระเกียรติ)
นายบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า ในปี 2550-2568 ที่ผ่านมา บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน” มาอย่างต่อเนื่องถึง 16 ครั้ง ซึ่งปี 2569 นี้ทางบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างมาก 16 ปีซ้อน
“บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด จึงมีนโยบายต่อเนื่องในการจัดงานวิ่งดอกบัวคู่มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน เปรียบเสมือนประเพณีที่จัดขึ้นเป็นทุกๆ ปีของบริษัท ซึ่ง ในปี 2569 นี้ กิจกรรม “49 ปี ดอกบัวคู่มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 04.30-09.00 น. ที่ลานจอดรถสวนหลวง ร.9 ฝั่งประตูดาวเรือง ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 2,600 คน (จำนวนรวมทุกระยะ) แบ่งเป็น วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. จำนวน 500 คน ค่าสมัคร 800 บาท, วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. จำนวน 1,200 คน ค่าสมัคร 700 บาท, เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. จำนวน 900 คน และค่าสมัครเยาวชน 500 บาท บุคคลทั่วไป 600 บาท เส้นทางการวิ่ง ภายในสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ และสวนสาธารณะบึงหนองบอน
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ “49 ปี การก่อตั้งบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด” และครบรอบ 17 ปี การจัดการแข่งขันงานเดิน-วิ่งการกุศล ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ โดย นำเงินรายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่ายบางส่วน มอบเข้าสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
ด้านประเภทการแข่งขัน มี 3 ประเภท ได้แก่ วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.20 น. แบ่งกลุ่มอายุ ชาย / หญิง อันดับ 1 ถ้วยพระราชทาน ชาย อายุ ไม่เกิน 29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60-69/ 70 ปีขึ้นไป หญิง อายุ ไม่เกิน 29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60 ปีขึ้นไป
วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.40 น. แบ่งกลุ่มอายุ ชาย / หญิง อันดับ 1 ถ้วยพระราชทาน ชาย อายุ ไม่เกิน 15/ 16-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60-69/ 70 ปีขึ้นไป หญิง อายุ ไม่เกิน 15/ 16-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60 ปีขึ้นไป
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.50 น. แบ่งกลุ่มอายุ ดังนี้ บุคคลทั่วไป (ไม่มีรางวัล) ชายหญิง อายุไม่เกิน 10 ปี และ ชายหญิง อายุ 11 -15 ปี
สำหรับถ้วยรางวัล, เงินรางวัล และของที่ระลึก โอเวอร์ออล อันดับ 1 (ชาย/หญิง) ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. จะได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น), ผู้ชนะอันดับ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุ (ชาย/หญิง) ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. จะได้รับเงินรางวัล 2,000 / 1,500/ 1,000 / 800 / 800 บาท ตามลำดับ, อันดับ 1 (ชาย/หญิง) มินิ-มาราธอน 10.5 กม. จะได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
ผู้ชนะอันดับ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุ (ชาย/หญิง) มินิมาราธอน 10.5 กม. จะได้รับเงินรางวัล 1,500 / 1,000 / 700 / 500 / 500 บาท ตามลำดับ, ผู้ชนะอันดับ 1 - 5 อายุ ไม่เกิน 10 ปี (ชาย/หญิง) ระยะ 5 กม. จะได้รับเงินรางวัล 1,000 / 800 / 700 / 500 / 500 บาท ตามลำดับ, ผู้ชนะอันดับ 1 - 5 อายุ 11 - 15 ปี (ชาย/หญิง) ระยะ 5 กม. จะได้รับเงินรางวัล 1,000 / 800/ 700 / 500 / 500 บาท ตามลำดับ
นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก พร้อมผลิตภัณฑ์ กิ๊ฟเซ็ต ดอกบัวคู่ 1 ชุด และ เสื้อวิ่ง “49 ปี ดอกบัวคู่มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน” คนละ 1 ตัว ซึ่งปีนี้ จัดทำเป็นสีดำทั้งเสื้อ เหรียญ โล่รางวัล เพื่อแสดงความอาลัยในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
นอกจากนี้ ชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าแข่งขันมากสุด 1-3 อันดับ จะได้รับถ้วยรางวัล และที่พิเศษในปีนี้ ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะมีลุ้นรับของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ เมื่อเข้าถึงเส้นชัย นักวิ่งสนใจ สมัครทางออนไลน์ www.running.dokbuaku.com เริ่มรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป