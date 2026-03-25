“ไอซ์-รักชนก” แท็กทีม “บิ๊ก สระบุรี” เดินเครื่องปลดล็อกสนุกเกอร์พ้นพ.ร.บ.พนัน

“ไอซ์” รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน พร้อมด้วย “บิ๊ก สระบุรี” อรรถสิทธิ์ มหิทธิ อดีตแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นโลกและผู้บรรยายสนุกเกอร์ทางโทรทัศน์, นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ ส.ส.เขต 8 นนทบุรี พรรคประชาชน รวมถึง “บิ๊กเอส” ไชยพงศ์ กรวสุรมย์ ผู้บริหารสนุกเกอร์ S1 Academy Snooker, ”หมอแล็บแพนด้า“ ภาคภูมิ เดชหัสดิน อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และบรรดานักกีฬาสนุกเกอร์ระดับเยาวชน ร่วมกันแถลงจุดยืนขอปล็ดล็อกสนุกเกอร์พ้นจาก พ.ร.บ.การพนัน ที่ห้องแถลงข่าว ภายในรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา
“บิ๊ก สระบุรี” กล่าวว่า กีฬาสนุกเกอร์อยู่ใน พ.ร.บ.การพนันมาถึง 91 ปีแล้ว นับตั้งแต่ พ.ศ.2478 ส่งผลให้วงการสนุกเกอร์ไทยพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ไม่ทัน เนื่องจากเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเข้าไปซ้อมสนุกเกอร์ตามคลับต่างๆโดยปราศจากผู้ปกครอง จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา ภู่โอบอ้อม คว้าแชมป์รายการใหญ่เมื่อปี 1995 ต้องรอนานถึง 31 ถึงจะมี “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู เป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนที่ 2 ที่ได้แชมป์ ดังนั้นหากสามารถนำสนุกเกอร์พ้นจาก พ.ร.บ.การพนันได้ จะทำให้อคาเดมี่หลายๆ พัฒนานักกีฬาเยาวชนได้อย่างเต็มที่ และอาจจะมีนักสอยคิวไทยสายเลือดใหม่ ประสบความสำเร็จมากขึ้น
อดีตแชมป์สมัครเล่นโลกเมื่อปี 2550 ได้กล่าวอีกว่า ถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ วงการสนุกเกอร์ไทยจะโดนจีนหนีห่างไปไกล เพราะรัฐบาลจีนจริงจังกับการสร้างนักกีฬาสนุกเกอร์มาก ทั้งๆที่เมื่อก่อนจีนตามหลังเราหลายก้าว
ด้าน “บิ๊กเอส” ไชยพงศ์ กรวสุรมย์ ผู้บริหารสนุกเกอร์ S1 Academy Snooker เผยว่า จากการที่สนุกเกอร์อยู่ใน พ.ร.บ.การพนัน ไม่ได้มีผลต่อการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกีฬาชนิดนี้อีกด้วย จึงไม่สนับสนุนให้ลูกหลานเล่นสนุกเกอร์ อีกทั้งการจะไปขอสปอนเซอร์ก็ทำได้ยาก เนื่องจากกลัวเสียภาพลักษณ์เมื่อเข้ามาสนับสนุนกีฬาที่อยู่ใน พ.ร.บ.การพนัน หากสนุกเกอร์พ้นจาก พ.ร.บ.การพนัน นอกจากจะทำให้อะคาเดมี่แต่ละแห่ง พัฒนาเยาวชนได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการสนุกเกอร์คลับแต่ละแห่ง ไม่ต้องโดนเจ้าหน้าที่รัฐมาเก็บค่าคุ้มครองอีกด้วย
ขณะที่ ”ไอซ์“ รักชนก ศรีนอก กล่าวว่า หวังว่าการที่ “เอฟวัน“ เทพไชยา อุ่นหนู เพิ่งคว้าแชมป์เวิลด์โอเพ่น 2026 จากประเทศจีนมาหมาดๆ จะช่วยให้รัฐบาลหยิบยกโอกาสนี้ นำสนุกเกอร์ออกจาก พ.ร.บ.การพนัน ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปหารือกันภายในพรรค ก่อนจะกลั่นกรองให้เป็นร่างกฎหมาย แล้วยื่นเสนอให้สภาได้พิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งปี โดยก่อนจะยื่นเข้าสภา ทางพรรคจะจัดอีเวนต์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจตัวบทกฎหมายในเรื่องนี้ก่อน