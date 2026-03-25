สำนักบริหารวิชาการ ม.บูรพา จัดงานครบรอบ 32 ปี

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานฉลองครบรอบ 32 ปี วันคล้ายสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ภายใต้คอนเซปต์ “NEXT 32: Giving for All” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
โดยมี นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวแสดงความยินดีพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการบริจาค ในโอกาสพิเศษนี้ ดร.พีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ “ASC Vision Talk” ตอกย้ำความสำเร็จ 5 ปีที่ผ่านมา กับเป้าหมายการเป็นต้นแบบการบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังได้สานต่อโครงการ “The Gift of Giving วัฒนธรรมแห่งการให้ ปีที่ 6” บนแนวคิด "เปลี่ยนสิ่งของแสดงความยินดีเป็นการบริจาค" ซึ่งภายในงานมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านเข้าร่วมแสดงความยินดี อาทิ ร้อยเอก นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Wellness กลุ่มปิยะเวท-ตรัยญา นายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
โดยในปีนี้สำนักบริการวิชาการได้มอบเงินบริจาคจากผู้ร่วมงานจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมี นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนหรือประสบวิกฤตทางครอบครัว ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กร ที่พร้อมเติบโตและสร้างโอกาสให้แก่สังคมอย่างแท้จริง