Skyller Solutions จับมือ สธ.ตราด เดินหน้าโครงการนำร่องโดรนขนส่งเวชภัณฑ์ ข้ามเกาะ

บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ Skyller Solutions ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือโดรน ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (สสจ.ตราด) นำโดยนายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เดินหน้าโครงการนำร่อง “โดรนขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2569 ณ โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดตราด ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเวชภัณฑ์ในพื้นที่เกาะและชายฝั่งที่เข้าถึงยาก และเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเข้ามาทลายข้อจำกัดด้านการคมนาคมและระยะทาง
คุณประยนต์ โสนะชัย หัวหน้าทีม Business Solution บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของ ความร่วมมือในครั้งนี้ว่า
“เป้าหมายสำคัญของเรา คือการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อลดช่องว่างและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ สาธารณสุข ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เรานำเทคโนโลยี โดรนขนส่งมาทลายข้อจำกัดด้านการเดินทางและด้านภูมิศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือหมู่เกาะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงที”
ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นของจังหวัดตราด ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งจำนวนมาก ส่งผลให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลยังคงมีข้อจำกัดด้านการคมนาคม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงวิกฤตทางธรรมชาติ เช่น ฤดูมรสุมหรืออุทกภัย ซึ่งมักส่งผลให้เส้นทางขนส่งถูกตัดขาด กระทบต่อความรวดเร็วในการส่งต่อยา เลือด และเวชภัณฑ์ช่วยชีวิตจำเป็นต่อผู้ป่วย
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ เทคโนโลยีโดรนขนส่ง ถือว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ โดย Skyller Solutions เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการวางแผนและปฏิบัติการบินแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเตรียม โดรน การดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NBTC) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรและการทดสอบเส้นทางบิน เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จะเป็นผู้สนับสนุนด้านบุคลากรและการประสานงานร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลตราด, โรงพยาบาลแหลมงอบ, โรงพยาบาลเกาะช้าง, โรงพยาบาลเกาะกูด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการทางการแพทย์ อย่างแท้จริง
ทางด้าน นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ได้กล่าวถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาพลิกโฉมระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ โดยระบุว่า
“ความร่วมมือกับ Skyller Solutions ในครั้งนี้ ถือเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตราด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในนาทีวิกฤตหรือช่วงมรสุมที่คลื่นลมแรง นับเป็นก้าวสำคัญและเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกในพื้นที่ภาคตะวันออก”
“การมีเทคโนโลยีโดรนขนส่งเวชภัณฑ์ที่สามารถลดข้อจำกัดด้านการเดินทาง พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน จะช่วยให้เครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่สามารถบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์และช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างทันท่วงที สร้างความมั่นใจให้กับทั้งบุคลากรด่านหน้าและประชาชนในพื้นที่เราเชื่อมั่นว่าโครงการนำร่องครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของการนำเทคโนโลยีโดรนขนส่งมายกระดับสาธารณสุขไทย และสามารถต่อยอดสู่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อสร้างระบบขนส่งทางการแพทย์ที่ทันสมัย ยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต”
คุณประยนต์ กล่าวเสริมถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในภารกิจนี้ว่า
"การขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ‘ความแม่นยำ’ และ ‘มาตรฐาน’ เป็นปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้ เราจึงยกระดับการทำงานด้วยนวัตกรรม Skyller ColdCare ร่วมกับเทคโนโลยีโดรนขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทีมแพทย์ว่า ตลอดเวลาที่โดรนปฏิบัติการ เวชภัณฑ์ทุกชิ้นยังคงสภาพสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิอย่างดีเยี่ยม”
ไฮไลท์ของโครงการนี้ คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
1. Skyller Medical Drone Delivery: โดรนขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ทำหน้าที่เป็นพาหนะหลัก ในการลำเลียงเวชภัณฑ์ทางอากาศ ก้าวข้ามข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์
2. Skyller ColdCare: โซลูชันระบบติดตามเวชภัณฑ์แบบเรียลไทม์ (Real-time Tracking System) ที่ทำงานควบคู่กันอุปกรณ์ขนส่งและแพลตฟอร์ม ได้แก่:
○ Skyller ColdCare Cooler Box: กล่องควบคุมความเย็นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ การขนส่งเวชภัณฑ์ อาทิ ยา, วัคซีน, ถุงเลือด และตัวอย่างเลือด
○ Skyller ColdCare Platform: แพลตฟอร์มศูนย์กลางการควบคุมที่ช่วยให้ทีมแพทย์และผู้ควบคุมสามารถติดตามข้อมูลสำคัญได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) ทั้ง อุณหภูมิ, ความชื้น, แรงสั่นสะเทือน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเวชภัณฑ์ และ พิกัดตำแหน่ง (GPS) ของโดรน
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการลงนาม บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ยังได้จัดสาธิตการบินโดรนเพื่อขนส่ง เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในสถานการณ์จริงในเส้นทางระหว่างโรงพยาบาลแหลมงอบและโรงพยาบาลเกาะช้าง เป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร โดยมีนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 นายชัยวัฒน์ คารวะพิทยากุล รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลกรมการแพทย์ และคณะบุคลากรสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และ จัวหวัดตราดร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการนำเทคโนโลยีโดรนขนส่งมายกระดับการจัดส่งเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่เกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในโครงการนี้ จะเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่สามารถต่อยอดขยายผลไปยังจังหวัด อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของไทย ให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน” คุณประยนต์ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับหน่วยงานที่สนใจโซลูชันโดรนขนส่งจาก Skyller Solutions สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.skyller.co/en/service/detail/delivery-drone-service