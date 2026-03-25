TOA ผนึกภาครัฐฯ ระเบิดศึก TOA 3x3 Basketball All Thailand 2026’ ปีที่ 4

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผนึกกำลัง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กองทุนพัฒนากีฬาฯ และ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดศึกบาสเกตบอล 3 คน รายการ ‘TOA 3x3 Basketball All Thailand – Domestic Power 2026’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ขยาย 15 สนามทั่วไทย เริ่มสนามแรกที่ จ.สุพรรณบุรี 28-29 มีนาคมนี้ ชิงถ้วยตราสัญลักษณ์โครงการในพระบรมราชานุญาตในหลวง และเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท พร้อมเสริมกิจกรรมครบวงจร ติวเข้มนักกีฬา- โค้ช และเปิดแคมป์รวมนักกีฬาเด่นเข้าค่ายฝึกแบบเข้มข้นต่อยอดสู่ทีมชาติ
นำโดย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค ผู้แทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และ และ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ประธานโครงการการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development กีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569 ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขันสนามแรก ร่วมด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาร่วม 15 ปีที่ TOA มุ่งมั่นสนับสนุนวงการบาสเกตบอลไทย เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นพัฒนาการแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะกระแสกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เห็นได้จากจำนวนเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมรายการ TOA 3x3 All Thailand เกือบ 3,000 คนในทุกปีสิ่งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จตามเจตนารมณ์หลักของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาวะที่ดีผ่านการเล่นกีฬา พร้อมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับชาติและสากลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การที่ภาครัฐยกระดับรายการนี้สู่โครงการ 'Domestic Power Youth Development 2026' ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จล่าสุดของทีมชาติไทยใน SEA Games 2025 ที่คว้ามาได้ถึง 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รวมถึงการโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะแชมป์ยุโรปอย่างลิทัวเนียในรายการชิงแชมป์โลก เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าบาสเกตบอลไทยมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด และพร้อมเติบโตสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง
ด้าน นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม กล่าวว่าปีนี้ ถือเป็นปีที่พิเศษสุดที่ภาครัฐและเอกชน จะเข้ามาจับมือ สร้างสรรค์บาสเกตบอล ให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการ Domestic Power ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชนไทยสู่ระดับสากล ผ่านระบบครบวงจร (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ตั้งเป้าติด Top 6 เอเชีย และเบอร์ 1 ในอาเซียน
ขณะที่ นายเกื้อ ชูศรี ผู้แทน กกท. กล่าวว่า ทาง ตนเอง และ กกท. ได้รับทราบถึงความนิยมในกีฬาบาสเกตบอลประเภท 3 x 3 มาโดยตลอด เห็นว่าได้รับความนิยมอย่างสูงและเห็นได้ชัดตั้งแต่ซีเกมส์ที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือของบาสเกตบอลกับโครงการโดเมสติก เพาเวอร์ จะประสบความสำเร็จยิ่งกว่าปีที่ผ่านๆ มา
นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า นอกจากการบ่มเพาะนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนในโครงการพี่สอนน้อง จำนวน 5 ภาค โครงการอบรมผู้ฝึกสอน จำนวน 4 ภาค และการนำนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนชายและหญิงเข้าโครงการ Training Camp จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีฝีมือและศักยภาพที่ดีจากทั่วประเทศขึ้นมาติดทีมชาติ โดยจะแข่งขันรวม 11 รุ่น ได้แก่ 12 ปี (ผสมชายหญิง), 14 ปี ชายและหญิง, 16 ปี ชายและหญิง, 18 ปี ชายและหญิง, 23 ปีชายและหญิง และประชาชนชายและหญิง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท ขยายการแข่งขันไป 15 สนามทั่วประเทศ ดังนี้
1. 28 - 29 มี.ค. 69 ณ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส จ.สุพรรณบุรี
2. 2 - 3 พ.ค. 69 ณ โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี
3. 23 - 24 พ.ค. 69 ณ สนามบาสเกตบอลสวนสาธารณะธารา จ.กระบี่
4. 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 69 ณ ชั้น 2 ศูนย์กีฬากำธนสินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี
5. 6 - 7 มิ.ย. 69 ณ โรงเรียนพระพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก
6. 13 - 14 มิ.ย. 69 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร
7. 20 - 21 มิ.ย. 69 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
8. 27 - 28 มิ.ย. 69 ณ โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง
9. 4 - 5 ก.ค. 69 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา
10. 11- 12 ก.ค. 69 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
11. 25 - 26 ก.ค. 69 ณ โรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์ จ.ลำพูน
12. 8 - 9 ส.ค. 69 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
13. 15 - 16 ส.ค. 69 ณ ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา
14. 29 - 30 ส.ค. 69 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
15. 25 - 27 ก.ย. 69 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กทม.
ทั้งนี้ ในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กำหนดเอาแชมป์จาก 15 ภูมิภาค มาแข่งขันกัน และนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างสูงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ “โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” มาประดิษฐานบนถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร เพื่อเป็นสิริมงคล และเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้
สำหรับสนามแรก ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าได้เตรียมการต้อนรับนักกีฬาผู้มาเยือนอย่างเต็มที่ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊ก: Basketball Sport Association of Thailand อินสตาแกรม: bsat.thai และเว็บไซต์ www.bsatthai.org หรือ โทร. 02-170-9641 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
