เทนนิสไทยปรับทัพบู๊ชิงแชมป์โลกใช้เลือดใหม่ผสมจอมเก๋าบุกอินเดีย

ความเคลื่อนไหวทีมนักกีฬาหญิงทีมชาติไทย ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ "2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์" เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย. 2569 ล่าสุด นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมฯ มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันมากที่สุด
นายสุชัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สมาคมฯ ได้รับแจ้งจาก "ไหม" มนัญชญา สว่างเเก้ว มือ 194 ของโลก ว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลัง ต้องพักรักษาอาการดังกล่าว และล่าสุด "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี มือ 106 ของโลก ได้แจ้งขอถอนตัว เนื่องจากมีอาการเจ็บสะสมที่หลังและท้อง ต้องพักรักษาเช่นกัน จึงทำให้ทั้ง 2 คน ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน "2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์" ที่ประเทศอินเดียได้
ฉะนั้น สมาคมฯ จึงต้องมีการปรับทีมนักกีฬาใหม่ โดยขยับนักกีฬาที่มีอันดับโลกถัดไปขึ้นมา และมีรายชื่อ ดังนี้ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช และ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร
"สำหรับนักกีฬาชุดนี้ ถือเป็นการผสมผสานระหว่างรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ รวมกับสายเลือดใหม่คือ น้องบัว กมลวรรณ ยอดเพ็ชร อายุ 18 ปี ที่มีผลงานติดท็อป 50 เยาวชนโลกมาแล้ว และครั้งนี้เป็นการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกของน้องบัวด้วย" นายสุชัย กล่าว
นายกเทนนิสไทย กล่าวต่อว่า คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ได้เห็นชอบให้ นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ และฝ่ายจัดการแข่งขัน เป็นผู้จัดการทีมคุมทีมชาติไทยสู้ศึกบิลลี จีน คิง คัพ อีกสมัย โดยมี "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน ทำหน้าที่กัปตันทีม, นายนนทพัทธ์ เฟื่องเดช นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และ น.ส.นวลพรรณ จั่นทิม นักกายภาพบำบัด
"ที่ผ่านมา มนัญชญา และ ลัลนา ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาตลอด ก็ขอให้ทั้งคู่หายจากอาการบาดเจ็บเร็ว ๆ นะครับ และขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันที่อินเดีย ผมเชื่อว่าทุกคนทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะช่วยกันทำผลงานให้ดีที่สุดครับ" นายสุชัย กล่าวทิ้งท้าย