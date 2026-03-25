ม.เกษมบัณฑิตผนึกชุมชนปลุกชาวบ้านตื่นตัวการออกกำลังกาย

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคมในหลากหลายมิติประกอบกับปัจจุบันบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้กระทบต่อผู้คนและชุมชนอย่างกว้างขวาง และหนึ่งในผลกระทบซึ่งถือว่ากำลังเป็นปัญหาที่สำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจและปากท้อง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้ผู้คนในชุมชนไม่มีเวลาและละเลยในการออกกำลังกายสำหรับเสริมสร้างสุขภาพให้ตนเอง
ดร.เสนีย์ เผยอีกว่า เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มฐานรากในชุมชนต่างๆมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์พร้อมจะเป็นทรัพยากรหรือหนึ่งในขุมกำลังที่สำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตซึ่งเป็นสถาบันที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงจึงเดินหน้าโครงการบริการวิชาการด้วยการร่วมกับชุมชนเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ชาวบ้านโดยเฉพาะเยาวชน คนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการบริการทางวิชาการในลักษณะนี้นอกจากมหาวิทยาลัยภายใต้การดำเนินการของหน่วยงานภายในจะร่วมดำเนินการแล้วเพื่อเป็นการเสริมเติมเต็มให้โครงการมีความพร้อมและประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยยังผนึกกับองค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนสมาคมกีฬาต่างๆควบคู่กันไปด้วย
ด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้นโยบายการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์และตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จึงจะจัดโครงการนำร่องด้วยการร่วมมือกับชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
“ล่าสุดจากการที่ทีมงานของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ประชุมร่วมกับ คุณสมาน โตหัวป่า ประธานชุมชนและคณะกรรมการก็พร้อมที่จะเดินหน้าผนึกพลังความร่วมมือในการที่จะรณรงค์ให้ชาวบ้านทุกเพศวัยตื่นตัวในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้มากขึ้น ที่สำคัญชุมชนดังกล่าวมีความพร้อมด้านสถานที่ทั้งสนามกีฬาฟุตซอล สวนสุขภาพ ซึ่งเป็นลานออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ตลอดจนสนามกีฬาของโรงเรียนสุเหร่าทางควาย ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน”
“การดำเนินการโครงการนำร่องสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยโดย คุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมจะสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์การออกกำลังกาย (เวทเทนนิ่ง) พร้อมกับนำผู้ฝึกสอนไปสาธิตวิธีการออกกำลังกายและการเล่นที่ถูกต้อง ขณะที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จะเปิดคลินิกกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนภายใต้กิจกรรม “คาราวาน ธนาคารกีฬาสัญจรถวายราชสดุดีสมเด็จพระพันปีหลวง” พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆให้กับชุมชนและโรงเรียนพร้อมกันไปด้วย”