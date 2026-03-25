ฟอนซาถกความพร้อมสมาคมกีฬาเตรียมแผนลุยเอเชียนเกมส์ 2026

สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ (FONSA) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 “นาโกย่า-ไอจิ 2026” ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแผนระยะยาวเพื่อเตรียมนักกีฬาแข่งขันรอบคัดเลือกและเก็บตัวร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2028 ที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ (FONSA) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ที่ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569
ที่ประชุมมีการพูดถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ปรากฏว่า นักกีฬาส่วนใหญ่มีผลงานอยู่ในระดับดี แต่ปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องของการเตรียมการจัดการแข่งขัน ดังนั้นสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ จะรวบรวมปัญหาที่พบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญนำเสนอผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาดูแลกีฬาในการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาในอนาคตต่อไป
ส่วนเรื่องเร่งด่วนในขณะนี้คือ การเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 “นาโกย่า-ไอจิ 2026” ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่หลายสมาคมยังไม่ทราบว่าแผนการดำเนินการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ กกท. แล้วหรือไม่ ทางสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ จะทำการประสานเพื่อขอความชัดเจนต่อไป
ขณะที่แผนงานการส่งนักกีฬาทีมชาติไทย ลงแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิก 2028 ที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา รวมถึงงบประมาณในการเก็บตัว สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ จะเร่งประสานงานกับกกท. เพื่อความชัดเจนให้กับสมาคมต่าง ๆ ในการวางแผนระยะยาว อีกทั้งการเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปีพ.ศ.2570 ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในการเตรียมการให้กับสมาคมกีฬา จะติดตามขอความชัดเจนด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังกล่าวถึงรายละเอียดและกระบวนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬา เบื้องต้นจะเป็นการดำเนินการโอนผ่านบัญชีให้นักกีฬาสำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ เป็นลำดับแรก ขณะที่นโยบายการจ่ายเงินรางวัลให้กับนักกีฬา ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า“แห่งประเทศไทย” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2569