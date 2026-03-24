ทีมเอ็ม-150 คว้าแชมป์ขี่ม้าโปโลชิงแชมป์ประเทศไทย "ไทยแลนด์ โปโล แชมเปี้ยนชิพ 2026"

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “ไทยแลนด์ โปโล แชมเปี้ยนชิพ 2026” (Thailand Polo Championship 2026) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2569 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นแบบ Round Robin แต่ละทีมแข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมเอ็ม-150 มีคะแนนรวมสูงสุดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จ ตามด้วยทีมโฟลแมกซ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และทีมซีซีเอ็ม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ วีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ค อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาขี่ม้าโปโลชาวไทย ให้ได้มีประสบการณ์ในรายการที่มีมาตรฐานระดับสูง พร้อมผลักดันนักกีฬาไทยก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 3 ทีม ได้แก่ ทีมโฟลแมกซ์, ทีมซีซีเอ็ม, ทีมเอ็ม-150 และยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง อาทิ สุธิตา โอสถานุเคราะห์ และ ยงยุทธ สุคำภา ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของวงการโปโลไทยในอนาคต
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัล MVP Award หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขัน ให้กับ สุธิตา โอสถานุเคราะห์ จากทีมเอ็ม-150