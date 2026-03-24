Mizuno เปิดตัวผลิตภัณฑ์กอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุด

Mizuno APAC (Thailand) Co.,Ltd. ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ Mizuno อย่างเป็นทางการในประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์กอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุด JPX ONE Metalwoods Series และ M.CRAFT City Series Putter อย่างเป็นทางการ โดยมี พิสุทธิ์ บุนนาค Vice President Sales & Marketing Mizuno APAC (Thailand) Co.,Ltd. ร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ณ ท็อปกอล์ฟเมกาซิตี้ จังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้อยู่ที่ JPX ONE Driver ไดรเวอร์รุ่นแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยี NANOALLOY™ บนโครงสร้างหน้าไม้ ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับ Toray Industries ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ระดับโลก นอกจากนี้ยังเปิดตัวหัวไม้แฟร์เวย์และไฮบริด JPX ONE รวมถึงพัตเตอร์ M.CRAFT City Series พร้อมประกาศจัดกิจกรรม JPX ONE Longest Drive Challenge รอบคัดเลือก 10 สนาม ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายนนี้