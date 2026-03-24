“ธโนดม” ดาวรุ่งศรีสะเกษเหมา 3 ทองยกเหล็กยุวชนประเทศไทย

ธโนดม รักจันทร์ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีะเกษ เอ ประเดิมคว้า 3 เหรียญทอง รุ่น 56 กิโลกรัม ชาย ศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 24-29 มีนาคม 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 เปิดฉากชิงชัยวันแรก ผลมีดังนี้
รุ่น 56 กิโลกรัม ชาย ธโนดม รักจันทร์ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีะเกษ เอ โชว์ฟอร์มแกร่ง เมื่อประเดิมคว้า 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 95 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 125 กิโลกรัม และ น้ำหนักรวม 220 กิโลกรัม
ด้าน กฤตนัย วงศ์สระ จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เอ คว้า 2 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 109 กิโลกรัม กับ น้ำหนักรวม 197 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 88 กิโลกรัม ส่วน จารุวิทย์ มนต์มนัสชัย จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่ เอ ได้ 1 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 89 กิโลกรัม โดย จิรชัย เกษมเจิดวงศ์ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่ เอ ได้ 1 เหรียญทองแดง น้ำหนักรวม 193 กิโลกรัม
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือชมการถ่ายทอดสดผ่านยูทูปช่อง Thailand TAWA Official และเพจเฟซบุ๊ก Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ Tawa Weightlifting