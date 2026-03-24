การประปานครหลวงมอบเงิน 3.5 ล้านบาท สนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่งต่อเนื่อง

โบว์ลิ่ง แฮปปี้ การประปานครหลวง มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ในโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส ประจําปีงบประมาณ 2568 เป็นจำนวน 3.5 ล้านบาท
นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ในโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส ประจําปีงบประมาณ 2568 โดยมี นายสมพันธ์ จารุมิลินท นายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ เงินสนับสนุน เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 ที่ ห้องปิยราษฎร์ ขั้น 6 อาคารสุทธิธารากร สํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง โดยมี นางสุวลัย ศัตรูลี้ เลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทย
ทั้งนี้ การประปานครหลวงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุน สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2567-2570 โดยในปี 2568 นี้ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นจำนวน 3,500,000 บาท
นายสมพันธ์ จารุมิลินท นายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางการประปานครหลวง ได้เป็นผู้สนับสนุนสมาคมฯ มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ เป็นปีที่ 16 ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนสมาคมฯ อย่างดีมาตลอด ที่มีส่วนทำให้สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ประสบความสำเร็จ รายการล่าสุด ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย เป็นเจ้าภาพ นักกีฬาทุกคน สามารถทำผลงานได้ อย่างยอดเยี่ยม ได้ 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พอใจผลงานนักกีฬา ที่ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาดาวรุ่ง หน้าใหม่ โดยส่วนตัวพอใจผลงานในซีเกมส์ปีที่ผ่านมา
นักกีฬาโบว์ลิ่งเหล่านี้ ส่วนใหญ่ขยัน ตั้งใจฝึกซ้อม และมีความมุ่งมั่น ที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่ประเทศชาติ ส่วนเป้าหมายในปีนี้ เชื่อว่านักกีฬาทุกคนจะพัฒนาฝีมือ สู้กับคู่แข่งได้อีกอย่างแน่นอนทั้งรายการนานาชาติ ที่ในประเทศไทย ที่ไทยจัดขึ้นมาอย่าง ไทยแลนด์โอเพ่น และรายการที่เดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ